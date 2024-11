Syrien-Krieg: Rebellen kontrollieren Aleppo – Russen greifen ein

Erstmals seit 2016 haben syrische Regierungstruppen sich in der Großstadt Aleppo wieder Gefechte mit Rebellen geliefert. Die Armee habe am Samstag zudem Luftangriffe auf die Versorgungslinien der Aufständischen am Stadtrand geflogen, meldete die regierungsnahe Zeitung "Al-Watan". Das Blatt veröffentlichte ein Video, das zeigte, wie eine Rakete in einer Gruppe von Kämpfern und Fahrzeugen landete.

Tote bei Luftangriffen in Aleppo

Berichten zufolge flogen auch russische Kampfjets Angriffe auf die Aufständischen, wie aus Militärkreisen verlautete. Mindestens 16 Zivilisten seien getötet und 20 weitere verletzt worden, als "Kampfflugzeuge, wahrscheinlich russische" an einem Kreisverkehr in Aleppo zivile Fahrzeuge beschossen hätten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (OSDH). Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Regierungstreue Truppen bereiten Gegenschlag vor

Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad bestätigte, die Kontrolle über große Teile der Millionenstadt an Rebellen verloren zu haben. Es sei "terroristischen Organisationen" gelungen, in weite Teile Aleppos einzudringen, hieß es in einer von der Staatsagentur Sana verbreiteten Mitteilung. Regierungstreue Truppen warteten derzeit auf Verstärkung, um einen Gegenschlag auszuführen.

Kurdische Kämpfer übernehmen offenbar Flughafen

Bewohner von Aleppo berichteten von Schüssen und Scharmützeln. Schulen und Amtsstuben seien am Samstag geschlossen gewesen. Unterdessen übernehmen kurdische Milizen nach Angaben von Aktivisten die Kontrolle über den Flughafen. Laut OSDM rückten Kämpfer nach Abzug regierungstreuer Truppen in mehrere Dörfer und Vororte im Norden und Osten der Stadt ein und besetzten auch den Flughafen.

Zehntausende Menschen auf der Flucht

Zehntausende Menschen sollen auf der Flucht sein. Auf einer noch von Regierungstruppen kontrollierten Ausfallstraße seien Tausende Autos zu sehen, sagten Bewohner zu Reuters. Weil die Hauptstrecke von Aleppo nach Damaskus gesperrt sei, machten sich die Menschen auf den Weg vor allem nach Latakia und Salamiyya.

Experte: Viel hängt von Russland ab

Ohne substanzielle russische Luftunterstützung werde Präsident Assad Aleppo wohl nicht zurückerobern können, sagte Heiko Wimmen von der Denkfabrik International Crisis Group der Deutschen Presse-Agentur. Möglicherweise könnten die Rebellen in diesem Fall sogar noch weitere Geländegewinne erzielen.

Auch Idlib in der Hand der Aufständischen?

Unterdessen verlautete aus Rebellenkreisen, dass die gesamte Provinz Idlib in die Hand von Aufständischen gelangt sei. Zuletzt sei die Stadt Maraat Al-Numan erobert worden, sagten zwei Rebellenvertreter Reuters. Sollte sich die Entwicklung bestätigen, wäre dies ein zweiter schwerer Schlag für Assad binnen weniger Tage.

Die Truppen von Assad und ihre Verbündeten gerieten in dieser Woche durch die Offensive einer Rebellenallianz unter der Führung der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) überraschend stark unter Druck.

Die kurdischen Milizen gehören nicht zu dieser Allianz, scheinen nun aber teilweise das durch den Rückzug regimetreuer Truppen entstehende Machtvakuum auszufüllen. Der Vormarsch der Kurden dürfte vor allem von der Türkei und mit ihr verbündeten Milizen in Syrien mit Sorge betrachtet werden.

Es ist der erste Angriff der Opposition auf Aleppo im syrischen Bürgerkrieg seit 2016. Damals wurden die Rebellen aus östlichen Stadtteilen vertrieben. Russland und der Iran halfen den Regierungstruppen von Assad damals, wieder ganz Aleppo unter ihre Kontrolle zu bringen. In der Folge waren viele Menschen geflohen, zuerst in die Türkei, viele auch nach Deutschland.

Mit Informationen von AP, dpa, Reuters