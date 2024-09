Stirbt die Ukraine gerade leise – oder ist der Frieden nahe?

Die Lage an der Front ist stabil

Beide Experten schätzen die Lage insgesamt allerdings weniger dramatisch ein, als es die Nachrichten vermuten lassen. "Strategisch gesehen ist die Frontlinie stabil. Russland hat ein paar taktische Geländegewinne erzielt, aber diese waren klein. Es ist absolut unfundiert, deswegen von einem Kollaps auszugehen", sagt Rácz. Matthew Schmidt sieht die russische Armee nicht in der Lage, groß weitere Gebiete erobern zu können: "Die Ukraine kann sich immer noch behaupten. Außerdem haben sie in den letzten Jahren Verteidigungslinien errichtet, die weitere russische Vorstöße aufhalten werden. Russland kann vielleicht bis zu einem gewissen Punkt weiter vordringen, aber nicht viel weiter als die aktuelle Frontlinie."

Schmidt wertet vor allem die Operation in Kursk als Erfolg. Die ukrainische Armee war im August über die russische Grenze vorgedrungen und hält seitdem nach eigenen Angaben um die 1.000 Quadratkilometer russischen Bodens besetzt. "Mit der Operation in Kursk hat die Ukraine eine neue Dynamik geschaffen", so der Experte.

Operation in Kursk: Ein unverhoffter Erfolg

"Vor einem Monat war die Ukraine noch in einer viel schlimmeren Position als jetzt. Jetzt haben sie Bewegung reingebracht und die Möglichkeit geschaffen, die Richtung des Krieges zu verändern." Außerdem trügen die Kämpfe in Kursk den Alltag des Krieges auch näher in die russische Gesellschaft, was das innenpolitische Risiko für Putin erhöhe. "Das Gespür für die wahren Kosten und das wahre Ausmaß des Krieges ist in der russischen Bevölkerung nun so groß wie nie", ist sich Schmidt sicher.

Die Militärexperten weisen zudem darauf hin, dass auch Russland Probleme habe – mit dem Nachschub an Soldaten und Ausrüstung. "An der Front fehlt es Russland zunehmend an Panzern und sogar an Personentransportern", sagt Rácz. Schmidt zufolge werde Russland im Jahr 2025 mindestens für ein Jahr lang seine Verluste an Material nicht ausgleichen können.

2025: Das "Jahr der Möglichkeiten" für die Ukraine

Deswegen öffne sich für die Ukraine ein Zeitfenster, in dem sie Russland durch einen Vorstoß an den Verhandlungstisch zwingen könnte. "2025 wird das Jahr der Möglichkeiten für die Ukraine und die Frage wird sein, ob die Ukraine genug Soldaten mobilisieren kann, um weiter in die Offensive zu gehen", sagt Schmidt.