Sexhandel-Vorwurf: Rap-Mogul Sean "Diddy" Combs angeklagt

Der US-Rap-Mogul Sean "Diddy" Combs ("Bad Boy for Life", "I'll be missing you") ist in New York vor einem Bundesgericht angeklagt worden. Der 54-Jährige, der selbst alle Schuld von sich weist, musste sich schwerwiegende Anklagepunkte anhören.

Vorwurf: Jahrelanger Missbrauch von Frauen und Männern

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rapper illegalen Sexhandel, Förderung von Prostitution und organisierte Kriminalität vor. Jahrelang soll der Musiker, Musikproduzent und Geschäftsmann Frauen und Männer für seine eigene sexuelle Befriedigung missbraucht haben. Dabei soll er sie auch zu Sex mit Prostituierten gezwungen haben, die er sich durch willige Helfer heranschaffen ließ. Außerdem soll Combs Frauen geschlagen und misshandelt haben. Gegen den berühmten Rapper laufen auch bereits mehrere Zivilklagen von Frauen, die ihm Vergewaltigung vorwerfen.

Seit Monaten häufen sich die Klagen von Frauen, die Combs Menschenhandel und sexuelle Gewalt vorwerfen. Er soll Alkohol und Drogen benutzt haben, um seine Opfer auszunutzen. Im Frühling wurden seine Villen in Los Angeles und Miami von Bundesbehörden durchsucht. Dabei wurde laut Anklage umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Im Mai hatte der Sender CNN Bilder einer Hotelkamera veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie Combs seine damalige Freundin Cassandra Ventura, bekannt als R&B-Sängerin "Cassie", schlägt, zu Boden wirft, hinter sich herschleift und mit Fußtritten traktiert. Auch Ventura hatte den Rapper einst verklagt. Beide einigten sich dann aber Ende vergangenen Jahres dann auf einen Vergleich.

Combs' Anwalt: "unvollkommener Mensch, aber kein Krimineller"

Der Anwalt von Jean Diddy Combs wies die Vorwürfe zurück. Sein Mandant sei unschuldig, er werde sich gegen die Anklage wehren. Combs sei ein liebevoller Familienvater, nicht perfekt, aber kein Krimineller, so der Anwalt.

Sollte der Rapper aufgrund der schwerwiegenden Anklagepunkte schuldig gesprochen werden, droht ihm eine langjährige Haftstrafe. Nach Einschätzung von Rechtsexperten müsste Combs im Falle eines Schuldspruchs mit mindestens 15 Jahren Gefängnis rechnen.

