Schweigen zur K-Frage: "Das tut der SPD nicht gut"

Die Frage aller Fragen

Boris Pistorius wird auch in Schrobenhausen am Montag - bei einem Spatenstich mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Lenkflugkörperhersteller MBDA - erneut die derzeitige Frage aller Fragen gestellt.

Pistorius verweist erneut auf den designierten Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Markus Söder hingegen äußert sich bei dem Termin dazu so: "Ehrlich gesagt, das ist mir Wurscht."

Riedl: SPD müsste Strategie wechseln

Zum jetzigen Zeitpunkt, analysiert Riedl, sei Boris Pistorius jedenfalls nicht darauf vorbereitet, als Kanzler zu kandidieren. Ein Grund: Die Kurzfristigkeit des Wahlkampfes. Mit demselben Nachteil sei aber auch Olaf Scholz konfrontiert.

Für die SPD könnte genau das nun eine Chance sein, um auf Pistorius umschwenken zu können, so die Politikwissenschaftlerin. "Aber: das sozialpolitische Profil, das halte ich für die große Lücke, die zu füllen wäre." Dafür müsste die Wahlkampfkampagne mutmaßlich geändert werden: "mehr in Richtung Sicherheit, innere Sicherheit. Das kann er, dafür steht er auch."

Pistorius gibt sich nah

Während Boris Pistorius Anfang der Woche durch Bayern tourt, ist Olaf Scholz weit weg: in Brasilien. Die SPD-Parteiführung hält am Montag derweil Krisensitzung. Olaf Scholz bleibt dazu nur der Kommentar aus der Ferne: "Die SPD und ich haben eine gute gemeinsame Zeit jetzt miteinander gehabt und Erfolge erzielt. Und da ist etwas zusammengewachsen, auf das man immer aufbauen kann." So sieht das auch die bayerische SPD und setzt in der K-Frage weiterhin auf Scholz.

"Das tut der SPD nicht gut"

SPD-Chef Lars Klingbeil hat am Mittwoch zwar eine baldige Entscheidung in der Frage der Kanzlerkandidatur angekündigt - einen genauen Zeitpunkt hat er aber weiterhin offengelassen.

Dabei ist Eile geboten, macht die Politikprofessorin an der Universität der Bundeswehr München im Kontrovers-Interview klar. Wählerinnen und Wähler mögen es nicht, so Riedl, "wenn das politische Personal streitet." Darin sieht sie auch die derzeitige Zurückhaltung von Scholz begründet, nicht in einen "Konkurrenzkampf" mit Pistorius einzuschreiten. Der SPD hingegen tue die Zurückhaltung des Parteivorstandes derzeit nicht gut.