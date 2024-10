Protest gegen Vereinnahmung Bonhoeffers im US-Wahlkampf

Immer häufiger würden sich christliche Nationalisten in der aufgeheizten Stimmung in den USA auf den evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer berufen. Sein Handeln werde in diesem Milieu zunehmend dazu benutzt, politische Gewalt zu legitimieren, heißt es in dem offenen Brief, den die Wochenzeitung "Die Zeit" morgen veröffentlicht.

Ex-Landesbischof gehört zu den Unterzeichnern

Unterzeichnet haben den Brief unter anderen Bayerns ehemaliger Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, aber auch Lori Brandt Hale, Präsidentin der internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft oder der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber.

Gewaltbereite Christen würden im aktuellen Wahlkampf "ihre politischen Gegner mit Nazi-Verbrechern" gleichsetzen und "ihre eigenen militanten Aktionen auf eine Stufe mit dem Widerstand gegen die nationalsozialistische Schreckensherrschaft" stellen, heißt es in dem Brief weiter.

Kritik an Trump-Unterstützer Metaxas

Konkret richtet sich der Protestbrief gegen Trump-Unterstützer wie Eric Metaxas, der eine populäre Bonhoeffer-Biografie schrieb, und gegen einen Film, der im November unter dem Titel "Bonhoeffer: Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet" in die amerikanischen Kinos kommt. Metaxas habe Gewalttäter, die wegen des Angriffs auf das Kapitol in Washington verurteilt wurden, mit Bonhoeffer verglichen. Der deutsche Widerständler werde auch von anderen Parteigängern Trumps benutzt, um politische Gegner zu dämonisieren.

Dietrich Bonhoeffer wurde 1945 wenige Tage vor Kriegsende im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Vielen Menschen ist er durch sein Gedicht "Von guten Mächten" bekannt.