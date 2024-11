01.11.2024, 12:33 Uhr Bildbeitrag

Rückruf von Coca-Cola: Wohl auch Flaschen in Bayern betroffen

In Österreich müssen 28 Millionen Flaschen des Unternehmens Coca-Cola zurückgerufen werden. In ihnen könnten sich Metallteilchen befinden. Nun wurde bekannt, dass eine geringe Menge der Flaschen auch in Deutschland kursieren könnte.