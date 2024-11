Nach dem Ampel-Ende: Mietpreisbremse vor dem Aus?

155 Quadratmeter Altbau mitten in München – für Elke Garber und ihren Mann ist die Wohnung über viele Jahre hinweg ein echtes Zuhause. Gemeinsam leben sie mit Söhnen und Enkelkindern in einem Viertel. Dann, kurz vor der Rente, erhalten sie eine Eigenbedarfskündigung. "Es war natürlich erst mal ein großer Schock. Weil wir dachten, wir entspannen uns jetzt und das freie Leben fängt an", erzählt Garber. Sie hatte 17 Jahre in der Wohnung gewohnt, ihr Mann sogar 33 Jahre.

Die Suche nach einer neuen Wohnung beginnt – und das Paar hat zunächst Glück: Direkt in der Nachbarschaft wird eine Wohnung frei. Doch der Schock kommt mit dem Mietpreis: 1.740 Euro Kaltmiete – bei 67 Quadratmetern. Die neue Wohnung ist nicht nur deutlich kleiner als die alte, sondern auch teurer.