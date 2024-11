Boris Pistorius wird nicht Kanzlerkandidat der SPD

Boris Pistorius steht für die SPD nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung. Er habe das den Spitzen von Partei und Fraktion mitgeteilt, sagte er in einem am Donnerstag veröffentlichten Video an die Partei-Mitglieder.

Damit beendete der Bundesverteidigungsminister die tagelange Debatte um die K-Frage innerhalb der SPD. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist nun der Weg frei, für eine zweite Amtszeit zu kämpfen. Am Montag soll er dem Vernehmen nach vom Parteivorstand nominiert werden.