Mal eine gute Nachricht: Viele loben Miteinander der Menschen

Viele Menschen in Deutschland bezeichnen das Zusammenleben hierzulande als gut. Das zeigt der neue ARD-DeutschlandTrend. 94 Prozent der Befragten sagen, dass es um das Miteinander in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sehr gut oder eher gut stehe. Mit Blick auf die eigene Familie loben 92 Prozent das Miteinander. Auch mit der Situation an ihrem Arbeitsplatz sind die meisten zufrieden: 86 Prozent erleben die Stimmung dort als gut.

Etwas anders sieht es beim öffentlichen Miteinander aus, zum Beispiel beim Einkaufen oder im Straßenverkehr. Hier äußern sich nur 48 Prozent positiv, 47 Prozent sehen das anders. Die Befragten konnten auch Stellung nehmen zu mehreren möglichen Gründen für ein schlechtes öffentliches Miteinander: Jeweils eine klare Mehrheit vermutete als Grund wirtschaftliche Sorgen, Belastung durch Stress und Zeitnot sowie eine generell negative Grundstimmung durch Kriege und Krisen weltweit.

Grafik: Das Miteinander in Deutschland