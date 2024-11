Community-FAQ: Warum nicht sofort Neuwahlen?

Seit dem Ampel-Aus sind in der BR24-Community viele Fragen aufgekommen. Das Team von "Dein Argument" hat einige ausgewählt und gibt Antworten.

Vertrauensfrage und Auflösung des Bundestages

💬 Die wohl am häufigsten gestellte Frage, hier beispielhaft von "Sodenknetnuri": Warum gibt's die Vertrauensfrage erst im Januar??? (...)

SPD-Kanzler Olaf Scholz erklärte in seiner Rede Mittwochabend, sein Plan sei es, in den verbleibenden Sitzungswochen bis Weihnachten "alle Gesetzentwürfe zur Abstimmung zu stellen, die keinerlei Aufschub dulden". Was wirklich beschlossen wird, ist ungewiss. Daran gab es Kritik.

Am Freitag sagte Scholz nun: "Über den Termin (für Neuwahlen) sollten wir möglichst unaufgeregt diskutieren." Eine Einigung der Fraktionen im Bundestag zu vor der Wahl noch nötigen Gesetzesvorhaben könne auch die Frage beantworten, "welcher Zeitpunkt dann der richtige ist, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen". Es kommt also Bewegung rein, nun heißt es abwarten.

Laut Scholz' Plänen vom Mittwoch sollte der Bundestag am 15. Januar über die Vertrauensfrage abstimmen. Wenn der Kanzler dann keine Mehrheit bekommt, wird er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bitten, den Bundestag aufzulösen. Dafür hat dieser maximal 21 Tage Zeit. Kommt es dazu, dann muss laut Grundgesetz innerhalb von 60 Tagen ein neuer Bundestag gewählt werden. Neuwahlen kann es also erst nach gewissen Fristen geben.

💬 Denn es braucht Vorbereitungszeit. Während manche User sich zwar Neuwahlen noch vor Weihnachten wünschen, fragt "FürMenschlichkeit": Nächste Woche die Vertrauensfrage stellen, würde Wahl spätestens Anfang Februar bedeuten, Briefwahl ab Anfang Januar. Aufstellungen von Kandidierenden braucht Zeit, inkl. sammeln von Unterschriften für kleine Parteien. Dazwischen Weihnachten. Wie soll das funktionieren?

Genauso formulierte es der Wahlforscher Thorsten Faas auf X. Später kommentierte er: "Adventszeit und Weihnachten haben offenkundig für die C-Parteien an Bedeutung verloren. ;)" Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sprach sich laut Angaben von "Stern" und RTL am Freitag für eine Wahl am 19. Januar aus, noch vor dem Amtsantritt des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Die Union versuchte, aufs Tempo zu drücken. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese verteidigte Scholz' bisherigen Plan: Niemand wolle, dass an Weihnachten oder Neujahr Wahlkämpfende an der Tür klingelten. Außerdem müssten Wahlen "ordentlich vorbereitet" werden.

Wahlen brauchen Vorbereitung

💬 Dazu passt User "Lindners" Wunsch: "Kann der BR mal recherchieren, wie viel Vorlaufzeit für eine vernünftige Wahlvorbereitung notwendig ist. Es muss ja auch gewährleistet sein, dass nichts einfach anfechtbar ist. Wenn jetzt Scholz nicht mehr Bundeskanzler ist und die gesamte Regierung zurücktritt, wer organisiert das dann alles? Macht das dann der Bundespräsident?

Nicht die gesamte Regierung ist zurückgetreten, sondern FDP-Minister wurden entlassen. Es bleibt eine Minderheitsregierung, die verwaltungstechnisch arbeitsfähig ist. Grundsätzlich organisiert und überwacht der Bundeswahlleiter die Wahlen auf Bundesebene. Die Bundeswahlleiterin warnte am Freitag in einem Brief an den Bundeskanzler, der BR24 vorliegt: Aufgrund des begrenzten zeitlichen Rahmens bei einer vorgezogenen Wahl gebe es eine "große organisatorische Herausforderung". Es sei wichtig, den Zeitraum der 60 Tage ab Auflösung des Bundestages voll ausschöpfen zu können, "um alle erforderlichen Maßnahmen rechtssicher und fristgemäß treffen zu können".

💬 Ein User fragte auf dem BR24-TikTok-Kanal wiederum skeptisch: "Und das Volk hat nichts zu sagen?"

Die Bürger wählen die Abgeordneten des Bundestags. Diese wiederum wählen über Mehrheiten den Kanzler oder können ihm das Misstrauen aussprechen. Deshalb ist Deutschland eine repräsentative Demokratie. Doch da Politiker gern mit Umfragen argumentieren: Ein ARD-DeutschlandTrend extra ergab, dass eine Mehrheit schnell Neuwahlen wolle.