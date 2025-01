Live um 20.15 Uhr: BR24 Wahl - Der Talk

Der kurze Wahlkampf geht in seine entscheidende, heiße Phase: Wer wird Deutschland in Zukunft regieren? Mit welchen Programmen und Positionen kämpfen die Parteien um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler? Welche Themen sind für Bayern in der Bundespolitik besonders wichtig und sollten in Berlin angepackt werden? Und: Wie fällt die Bilanz der letzten Legislaturperiode aus?

Darüber diskutieren am Mittwoch, 15. Januar 2025 ab 20:15 Uhr in "BR24 Wahl - Der Talk" die bayerischem Spitzenkandidaten Alexander Dobrindt (CSU), Carsten Träger (SPD), Jamila Schäfer (Grüne), Martin Hagen (FDP), Stephan Protschka (AfD) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Es moderieren BR-Chefredakteur Christian Nitsche und Stephanie Stauss, Leiterin BR-Hauptstadtstudio.

Redaktion: Stephan Keicher