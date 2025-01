Dobrindt: Debatten von den Rändern in die politische Mitte holen

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, übt im ARD Interview der Woche scharfe Kritik an der AfD-Spitze. Er findet es "maximal befremdlich", was AfD-Chefin Alice Weidel am Donnerstagabend auf der Online-Plattform X mit US-Milliardär Elon Musk diskutiert hat. "Was da von Frau Weidel an geschichtlichem Unsinn erzählt wird, das ist sowas von hanebüchen, dass man sich fragen muss: Hat die das nicht verstanden, kann die das nicht einordnen, kann die mit der Historie nicht umgehen oder versucht sie eine plumpe Masse zu bedienen, ganz rechts außen eine Stimmung zu bedienen?", kritisiert Dobrindt.

"Böse Strategie oder Unvermögen" – Dobrindt kritisiert AfD-Chefin

Weidel überraschte in dem Gespräch mit Musk mit einer Aussage, die in Widerspruch zu den Erkenntnissen der historischen Forschung steht: Sie behauptete, Adolf Hitler sei ein "kommunistischer, sozialistischer Typ" gewesen und damit ganz anders als ihre Partei. Ein in rechtsextremen Kreisen bekanntes Narrativ und der Versuch, Hitler in einem anderen politischen Lager zu verorten.

Dobrindt ist sich nach eigener Aussage noch nicht sicher, ob es "eine böse Strategie oder Unvermögen ist, was bei ihr zutage kam".

Debatten an den politischen Rändern in die Mitte der Politik holen

Mit Blick auf das Thema Zuwanderung betont Dobrindt die Wichtigkeit, Debatten, die in der Gesellschaft stattfinden, in die Mitte der Politik zu holen und Probleme zu lösen. Sonst führe das zu einem weiteren Anstieg der Ränder. "Politik, die nicht Lösungsansätze für Probleme bietet, die die Mehrheit der Menschen interessieren, wird dann eben auch ausgetauscht", mahnt er.

Sein Fazit: "Der Politikwechsel muss stattfinden. Wenn der nicht stattfindet, findet ein Parteienaustausch statt. Das haben wir in Teilen Deutschlands. Das kann man im Osten schon sehen." Auch in Österreich könne man derzeit sehen: "Wenn man objektive Probleme nicht in der Lage oder bereit ist, zu lösen, dann stärkt man radikale Parteien."

Dobrindt: Polarisierung in der Gesellschaft stoppen

Dobrindt spricht von einer "hochpolarisierten Gesellschaft", die in wenigen Wochen zur Wahl gehe. Das hängt seiner Ansicht nach damit zusammen, "dass Themen nicht gelöst worden sind, in der Vergangenheit. Oder in Teilen verschärft worden sind". Und dass man sich um Themen wie die Cannabis-Legalisierung gekümmert habe, die für die Menschen "nicht prioritär" gewesen seien. "Aber das, was eine Gesellschaft beschäftigt, wo sie Ängste hat, wo sie Sorgen hat, das wurde ignoriert oder in Abrede gestellt", kritisiert Dobrindt.

Das habe zu einer Polarisierung und Emotionalisierung der Gesellschaft geführt und so trete diese Gesellschaft nun an die Wahlurnen. "Das sorgt natürlich dafür, dass Ränder mehr Zustimmung bekommen, als man das üblicherweise erwarten könnte." Und das sei der Auftrag, der daraus entstehe, so Dobrindt: "Wir müssen die Polarisierung zurückdrängen. Nur wer die Polarisierung zurückdrängen kann, der schafft es auch, dass die Ränder wieder kleiner werden, sprich die AfD auch wieder abnimmt."

Wirtschafts- und Migrationspolitik in den Mittelpunkt rücken

Die Union setze auf das Thema Wirtschaft, um den Menschen ihre Sorgen zu nehmen. "Erst mal muss man die wirtschaftliche Grundlage wieder herstellen, dass Menschen positive Zukunftsaussichten haben", so Dobrindt. Und dann müsse man bereit sein, das Migrations- und Sicherheitsthema zu lösen. Darum gehe es jetzt auch im Wahlkampf.

Auf die Frage, welche Rolle er selbst in einer möglicherweise unionsgeführten Bundesregierung spielen könnte, sagt Dobrindt im ARD Interview der Woche: "Es gibt keine Besprechungen darüber, wie eine zukünftige Bundesregierung ausschauen kann." Und weiter: "Es ist jeder klug beraten, sich darüber auch gar keine Gedanken zu machen, sondern erst mal die ganze Leidenschaft in diesen Wahlkampf reinzustecken, den überzeugend zu bestehen und dann auch überzeugend zu gewinnen."

Wie geschlossen ist die Union wirklich?

Auf die Sorge mancher Unionsanhänger, dass der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder den Wahlkampf der Union mit Sticheleien gegen Kanzlerkandidat Friedrich Merz stören könnte, antwortet Dobrindt: "Das ist totaler Unsinn. Es gibt so viel Einigkeit zwischen CDU und CSU wie schon lange nicht mehr."

Doch wer diese Woche auf den Schlagabtausch von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU und CSU-Chef Markus Söder schaut, spürt wenig von der unionsinternen Geschlossenheit. Und Dobrindt legt noch etwas nach. Der Kollege aus dem Norden werde "immer mal gerne bei uns als 'Genosse Günther' tituliert", sagt er.