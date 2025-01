Glatteis und Schnee in Bayern – Unfälle und Unterrichtsausfälle

Spiegelglatte Straßen haben am Morgen in Bayern zu zahlreichen Unfällen geführt. Ersten Berichten zufolge starben auf Autobahnen zwei Menschen.

Unfallserie mit Toten auf der A3

Auf der Autobahn 92 in Niederbayern kam ein Mann bei einem Unfall ums Leben. Er war mit seinem Auto in einen Lastwagen geprallt, der sich vermutlich wegen der Glätte quergestellt hatte, wie die Polizei in Straubing mitteilte. Die Autobahn Richtung Deggendorf wurde zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Nord und Landshut West komplett gesperrt. In ganz Niederbayern ereigneten sich rund 15 Unfälle auf glatten Straßen.

Bei einer Serie von Unfällen auf der A3 bei Regensburg starb mindestens ein Mensch. Zur Zahl der Verletzten und zum genauen Hergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrbahn Richtung Passau zwischen den Anschlussstellen Regensburg Ost und Burgweinting. Wegen der Vielzahl an Unfällen wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Welche Rolle die Glätte genau spielte, wird noch untersucht.

Viele Verletzte nach mehr als hundert Unfällen

In Sommerhausen im Landkreis Würzburg schlitterte ein Linienbus an den Pfosten eines Stadttors. Sieben Menschen wurden verletzt, eine davon schwer.

Aus Mittelfranken werden rund 120 Glätteunfälle gemeldet, zum größten Teil auf Nebenstrecken. Aber auch Autobahnen, wie die A73 und A6 bei Nürnberg, waren betroffen. Größtenteils blieb es bei Blechschäden, zudem gab es Leichtverletzte. In Nordschwaben ereigneten sich knapp 40 Unfälle.

Auch in anderen Teilen des Freistaats ereigneten sich zahlreiche Unfälle mit Verletzten.

Unterrichtsausfälle an mehreren Orten

Wegen der Glätte kommt es an mehreren Orten zu Unterrichtsausfällen. Betroffen sind alle staatlichen Schulen in der Stadt und im Landkreis Ansbach. Nach Angaben des Kultusministeriums fällt der Präsenzunterricht aus und zwar in

Neustadt a.d.Waldnaab / Weiden i.d. Oberpfalz

in Neumarkt i.d. Oberpfalz

Stadt Ansbach

Land Ansbach

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Das Kultusministerium informiert hier über die Ausfälle auf seiner Website (externer Link).

Deutscher Wetterdienst weiter warnt vor Glätte

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter von der Mitte bis in den Süden Deutschlands vor glatten Straßen, auch vor Unwettern wird gewarnt. Bundesweit kann es aber auch in Nordrhein-Westfalen, im südlichen Sachsen und Thüringen rutschig werden. Auch in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann es gebietsweise zu Glatteis kommen.

Fußgänger, Auto- und Fahrradfahrer sollten laut DWD achtsam sein, nicht notwendige Aufenthalte im Freien gegebenenfalls vermieden werden.