Kurzes Sommerintermezzo, am Sonntag Gewitter und Abkühlung

Am Freitag und am Samstag liegen wir zwischen der Hochdruckzone Otto, die von Südeuropa bis in den Osten Europas reicht und einem umfangreichen Tiefdruckkomplex über Nordwesteuropa. Somit gelangt am Freitag von der südlichen Biskaya sehr warme, am Samstag aus Nordspanien und Südfrankreich heiße Luft in den Freistaat. An beiden Tagen dürfen wir uns in Bayern über viel Sonnenschein freuen, der nur hier und dort von ein paar hohen Wolkenfeldern oder lockeren Quellwolken gelegentlich getrübt wird.

Sonne und Hitze am Freitag und Samstag

Vor allem in Franken frischt der Wind jeweils tagsüber auf, an den Alpen wird es föhnig. Dazu wird es am Freitag hochsommerlich warm mit Höchstwerten von 26 Grad im Landkreis Hof bis nahe 30 Grad örtlich an der Donau in Niederbayern. Am Samstag wird es noch heißer, die Höchstwerte liegen dann zwischen 29 Grad in einigen Alpentälern und 33, vielleicht 34 Grad örtlich am Main. Samstagabend sind in den Alpen erste Hitzegewitter möglich. Bayern erwarten also zwei schöne Sommertage, ideal für einen Besuch an den zahlreichen Badeseen oder des Freibads.

In den Bergen etwas kühler

Wer der Hitze entkommen will und sich nicht beim Schwimmen erfrischen möchte, der könnte eine Wanderung in die bayerischen Mittelgebirge oder in die Alpen machen. Auch hier gibt es natürlich an beiden Tagen sonniges Wetter, erst Samstagabend sind in den Alpen Wärmegewitter möglich. Es gilt aber: Schon rechtzeitig auf den Weg machen! Denn auch in den Mittelgebirgen und in den Alpen wird es recht warm. So liegen die Temperaturen in den Kammlagen der Mittelgebirge bei 21 bis 27 Grad, in den Alpen in 1.500 Metern um 20 Grad, in 2.000 Metern Höhe bei rund 17 Grad und selbst auf der Zugspitze erreicht das Quecksilber Werte um 13 Grad.

Sonntag: Gewitter und Abkühlung

Wie in diesem Sommer üblich dauern solche warmen bis heißen Sommerphasen nur wenige Tage an. Und so ist es auch diesmal. In der Nacht zu Sonntag und am Sonntag selbst zieht eine markante Kaltfront von Nordwest nach Südost über Bayern hinweg. Diese beendet mit schauerartigen Regenfällen und teils kräftigen Gewittern, lokal sind Unwetter möglich, die Hitzewelle in Bayern.

So liegen die Höchstwerte mit der einströmenden kühleren Englandluft am Sonntag auch nur noch bei 19 bis 24 Grad, im Südosten Bayerns sind vor dem Eintreffen der Kaltfront mit Sonnenschein nochmals schwül-warme 26 oder 27 Grad möglich.