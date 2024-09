Nahost-Ticker: Berichte über Tote bei Luftangriff in Syrien

08.55 Uhr: Syrische Nachrichtenagentur – Mindestens 14 Tote bei israelischem Angriff

Mindestens 14 Menschen wurden Sonntagnacht bei israelischen Angriffen in der Nähe der syrischen Stadt Masjaf, 40 Kilometer westlich von Hama, getötet, berichtet die syrische Nachrichtenagentur Sana. In Geheimdienst-Kreisen der Region heißt es, ein militärisches Forschungszentrum für chemische Waffen sei mehrfach getroffen worden. Demnach sollen auch iranische Militärexperten dort tätig sein. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor.

06.40 Uhr: Schwindende Hoffnung auf Waffenruhe in Gaza

Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen kommen seit Monaten nicht voran. Das US-Militär bereitet sich laut einem Bericht der "Financial Times" auf den Kollaps der Gespräche vor, bei denen die USA, Ägypten und Katar vermitteln. Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, sagte daraufhin bei einer Veranstaltung der Zeitung in London: "Wir werden diesen detaillierteren Vorschlag vorlegen, in den nächsten paar Tagen, wie ich hoffe, und dann werden wir sehen." Laut israelischen Medien ist es jedoch unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte dem US-Sender Fox News erst kürzlich, es sei kein Deal in Sicht.

05.26 Uhr: Berichte über Tote bei Luftangriff in Syrien

In Syrien sind bei einem mutmaßlich von Israels Luftwaffe geflogenen Angriff auf Stellungen proiranischer Milizen nach syrischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Die syrische Staatsagentur Sana berichtete in der Nacht unter Berufung auf den Direktor des Nationalen Krankenhauses in Masjaf, 19 weitere Menschen seien verletzt worden. Kampfflugzeuge hätten Waffendepots proiranischer Milizen nahe der Stadt Hama angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Es habe mehrere Explosionen gegeben.

Israel kommentiert solche Angriffe in der Regel nicht. Die israelische Armee greift in Syrien aber immer wieder Stellungen von Milizen an, die vom Iran unterstützt werden.