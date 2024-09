Nahost-Ticker: Palästinenser – über 11.000 tote Minderjährige

11.14 Uhr: Palästinenser – über 11.000 tote Minderjährige

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde hat eine Liste mit den Namen von Palästinensern veröffentlicht, die seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr getötet worden seien. Die Liste ist 649 Seiten lang, es werden 34.344 Namen genannt, die Zählung geht bis zum 31. August. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Auf den ersten 14 Seiten lautet die Altersangabe bei 710 Menschen "0" - also Babys unter einem Jahr. Insgesamt 11.355 Getötete sind laut der Namensliste Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die ältesten Todesopfer waren laut der Liste zwei Männer im Alter von 100 und 101 Jahren. Die Angaben decken sich mit den Schätzungen von Hilfsorganisationen, wonach ein Drittel der Opfer des Gazakrieges Kinder sind.

Insgesamt sind nach Angaben der Behörde seit Beginn des Kriegs am 7. Oktober mehr als 41.200 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Die israelische Armee hatte vor einem Monat mitgeteilt, im Gaza-Krieg seien "mehr als 17.000 Terroristen" getötet worden. Auch diese Zahl lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

09.28 Uhr: Galant – Zeit für Vereinbarung mit Hisbollah läuft ab

Das Zeitfenster für eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz schließt sich nach Worten des israelischen Verteidigungsministers Joav Galant. Galant sagte seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin nach Angaben seines Büros mit Blick auf einen möglichen größeren Krieg: "Die Richtung ist klar."

Der US-Vermittler Amos Hochstein, der sich seit Monaten um eine Deeskalation bemüht, wollte in Israel erneut Gespräche führen. Nach Medienberichten trifft er neben Galant auch den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Der Dauerbeschuss an der Nordgrenze könne nicht weitergehen, sagte Netanjahu nach Angaben der "Jerusalem Post".

08.52 Uhr: Drei Kinder bei israelischem Luftangriff getötet

Israelische Luftangriffe haben im Gazastreifen in der Nacht zum Montag nach palästinensischen Angaben mindestens 16 Menschen das Leben gekostet. Bei einem Angriff im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Küstengebiets wurde ein Haus zerstört. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben, darunter zwei Kinder.

Das Awda-Krankenhaus, in das die Leichen gebracht wurden, bestätigte die Zahl der Toten. Weitere 13 Menschen seien verletzt worden. Den Krankenhausunterlagen zufolge waren unter den Toten eine Mutter, ihr Kind und ihre fünf Geschwister. Bei einem weiteren Angriff auf ein Haus in der Stadt Gaza wurden sechs Menschen getötet, darunter zwei Kinder, wie die Zivilverteidigung, die der Hamas-Regierung untersteht, mitteilte.

07.56 Uhr: Huthi-Rakete führt zu Luftalarm in Israel

Eine Rakete der jemenitischen Huthi-Miliz ist am Sonntag in offenem Gebiet in Israel gelandet. Der Einschlag löste Luftalarm am internationalen Flughafen Ben Gurion aus. Israel deutete an, dass eine militärische Reaktion folgen könnte. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor, aber israelische Medien sendeten Bilder von Menschen, die an dem Flughafen in Schutzräume eilten. Kurz danach teilte der Airport mit, der Betrieb sei bereits wieder aufgenommen.

00.30 Uhr: Messerangriff auf Polizisten in Jerusalem - Täter erschossen

Nach einem Messerangriff auf einen Beamten der israelischen Grenzschutzpolizei in Jerusalem hat die Polizei den Täter erschossen. Der Mann habe am Sonntag in der Jerusalemer Altstadt auf den Beamten eingestochen, teilte die Polizei mit. Der Polizist sei dabei leicht verletzt worden. Seine Kollegen hätten das Feuer auf den Angreifer eröffnet und ihn "neutralisiert". Zur Identität des Mannes machte die Polizei keine Angaben.

00.05 Uhr: Drei israelische Geiseln vermutlich bei Luftangriff getötet

Die israelischen Streitkräfte haben eingeräumt, dass drei im vergangenen Dezember im Gazastreifen tot aufgefundene Geiseln "mit hoher Wahrscheinlichkeit" bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen sind. Das teilte das Militär nach Abschluss einer internen Untersuchung mit.

Demnach wurden die drei vermutlich bereits im November getötet. Gemeinsam mit ihnen sei bei dem Luftangriff auch der ranghohe Hamas-Extremist Ahmed Ghandur ums Leben gekommen. Den Erkenntnissen zufolge wurden die Geiseln zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Tunnelkomplex gefangengehalten, in dem sich auch Ghandur befand. Die Armee habe zum Zeitpunkt des Angriffs keine Hinweise auf die Anwesenheit der Geiseln dort gehabt. Ihr hätten im Gegenteil Informationen vorgelegen, denen zufolge die drei sich andernorts befanden. Die sterblichen Überreste der drei Geiseln, Nik Beizer, Ron Sherman und Elia Toledano, waren im Dezember nach Israel überführt worden.