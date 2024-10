Nahost-Ticker: Borrell - Angriffe auf UN-Truppe "inakzeptabel"

10.50 Uhr: Israels Armee - Aktion auf UN-Stützpunkt war abgesprochen

Die israelische Armee hat Vorwürfe der UN-Beobachtermission Unifil wegen des Vordringens auf einen ihrer Stützpunkte reagiert. Ein israelischer Panzer sei mehrere Meter in einen Unifil-Posten gefahren, um verletzte Soldaten zu evakuieren, erklärte das Militär. Zu keiner Zeit habe für die Blauhelmsoldaten eine Gefahr bestanden. Die Evakuierung sei zudem mit Unifil abgestimmt worden.

Die UN-Mission hatte der Armee in einer Erklärung von Sonntag vorgeworfen, gewaltsam in eine Unifil-Position eingedrungen zu sein und mit zwei Panzern deren Haupttor zerstört zu haben. "Das Durchbrechen und Betreten einer UN-Stellung ist ein weiterer eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht und die Resolution 1701 (2006) des Sicherheitsrats", so Unifil. Jeder vorsätzliche Angriff auf Friedenstruppen sei eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts. Mehrere Unifil-Soldaten mussten demnach infolge israelischer Rauchbomben behandelt werden.

10.37 Uhr: Israelischer Armeechef nennt Hisbollah-Angriff auf Militärstützpunkt "schmerzhaft"

Der israelische Armeechef Herzi Halevi hat den tödlichen Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen Militärstützpunkt in Israel als "schmerzhaft" bezeichnet. "Wir befinden uns im Krieg, und ein Angriff auf einen Ausbildungsstützpunkt an der Heimatfront ist schwierig und die Folgen sind schmerzhaft", sagte Halevi bei einem Besuch auf dem von dem Angriff betroffenen Stützpunkt.

Bei dem Angriff der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz auf einen Ausbildungsstützpunkt in Binjamini südlich von Haifa waren am Sonntag mindestens vier israelische Soldaten getötet und mehr als 60 Menschen verletzt worden. Es war der tödlichste Hisbollah-Angriff seit der deutlichen Verschärfung des Konflikts im September.

10.15 Uhr: Palästinenser - Mindestens zehn Tote bei Angriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen

Bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. 30 Personen seien verletzt worden, teilten palästinensische Mediziner mit. Unter den Opfern seien Frauen und Kinder. Der Angriff habe eine Stelle für die Verteilung von Nahrungsmitteln in dem Lager getroffen.

09.50 Uhr: Borrell - Angriffe auf Blauhelme im Libanon "völlig inakzeptabel"

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Angriffe auf die UN-Friedenstruppe im Libanon (Unifil) während der israelischen Offensive gegen die Hisbollah-Miliz scharf verurteilt. "Es ist völlig inakzeptabel, die Truppen der Vereinten Nationen anzugreifen", sagte Borrell vor einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Im eskalierenden Konflikt zwischen der israelischen Armee und der pro-iranischen Hisbollah waren in den vergangenen Tagen fünf Blauhelmsoldaten verletzt worden.

Am Sonntag warf die UN-Mission der israelischen Armee vor, mit Panzern in eine Stellung der Blauhelmsoldaten im Südlibanon eingedrungen zu sein. Zwei israelische Panzer hätten das Haupttor des Stützpunktes zerstört und seien "gewaltsam" eingedrungen, hieß es in einer Erklärung. Israelische Soldaten hätten am Samstag zudem Lieferungen der Unifil den Weg versperrt. Die Angriffe waren international auf scharfe Kritik gestoßen. UN-Generalsekretär António Guterres sprach von einem möglichen Kriegsverbrechen.

09.47 Uhr: Drohne vom Radar verschwunden? Israel untersucht Angriff auf Militärbasis

Israel wurde von dem Drohnenangriff auf eine Militärbasis bei Binjamina, bei dem es vier Tote und zahlreiche Verletzte gab, offenbar überrascht, das Militär kündigte eine Untersuchung an. "Wir werden untersuchen, wie eine Drohne ohne Vorwarnung eindringen und eine Basis treffen kann", sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. "Wir sind verpflichtet, für einen besseren Schutz zu sorgen", wurde er zitiert: "Wir werden diesen Vorfall untersuchen, daraus lernen und uns verbessern".

Israelische Medien berichteten, die Drohne sei offenbar vom Radar verschwunden. Nach einer ersten Untersuchung habe die Hisbollah vom Libanon aus zwei Kamikaze-Drohnen gestartet, meldete die Times of Israel. Beide Drohnen seien vom Radar geortet und eine vor der Küste abgeschossen worden. Flugzeuge und Hubschrauber hätten die zweite Drohne verfolgt, sie sei dann aber vom Radar verschwunden. Die Hisbollah erklärte, man habe bei dem "komplexen Einsatz" Israels Abwehr durch mehrere Drohnen abgelenkt, zudem seien die neuartigen Drohnen vom Radar nicht erfasst worden.

09.30 Uhr: Palästinenser - Mindestens vier Tote bei Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza

Bei einem Luftangriff auf den Innenhof eines Krankenhauses im Gazastreifen am Montagmorgen sind palästinensischen Angaben zufolge vier Menschen getötet worden. Der Angriff habe zudem ein Feuer in einem Zeltlager für Geflüchtete entfacht, bei dem mehr als zwei Dutzend Menschen schwere Verbrennungen erlitten, teilten palästinensische Rettungskräfte mit. Aufnahmen der Nachrichtenagentur AP zeigten Kinder unter den Verwundeten. Mindestens 25 Menschen wurden mit Brandwunden in das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen gebracht.

Das Al-Aksa-Märtyrer-Krankenhaus im Zentrum der Stadt Deir al-Balah musste bereits eine große Zahl von Verwundeten versorgen, die bei einem weiteren Angriff auf ein in eine Unterkunft umgewandeltes Schulgebäude am Sonntag verletzt wurden. Bei dem Angriff kamen palästinensischen Angaben zufolge mindestens 20 Menschen ums Leben. Die israelischen Streitkräfte griffen seit Beginn des Gaza-Krieges wiederholt Schulgebäude, Zeltlager und andere Unterkünfte an mit der Begründung, die Hamas verschanze sich dort.

09.04 Uhr: Israelischer Minister fordert Abzug von UN-Truppen aus Libanon

Israels Energieminister Eli Cohen hat die UN-Friedenstruppen Unifil im Südlibanon als nutzlos bezeichnet und fordert ihren Abzug. Die Unifil würde israelische Bürger nicht vor Angriffen der Hisbollah schützen, sagte er. "Der Staat Israel wird alles tun, um die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten. Wenn die UN nicht helfen können, sollten sie zumindest nicht im Weg stehen und ihr Personal aus den Kampfgebieten abziehen", erklärte Cohen.

08.46 Uhr: Reiseverkehr aus Deutschland in Nahost-Region eingebrochen

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist der Flugverkehr von Deutschland in den Nahen Osten eingebrochen. In den elf Monaten von Oktober 2023 bis August 2024 reisten 666.700 Fluggäste nach Israel, Jordanien, Irak, Iran oder in den Libanon, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren rund ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Passagiere, die nach Israel flogen, sank besonders stark - um 50,4 Prozent von 547.800 auf 251.800. In den Libanon flogen 30,4 Prozent weniger Menschen als im Vorjahr. "Der Rückgang betrifft somit am stärksten den Flugverkehr mit den beiden Staaten in der Region, in die üblicherweise die meisten Passagiere aus Deutschland reisen", erklärten die Statistiker. Die Zahl der Passagiere mit dem Flugziel Iran legte hingegen zunächst sogar zu - um 4,7 Prozent auf 92.500. Seit April diesen Jahres war das Fluggastaufkommen in das Land dann jedoch ebenfalls stark rückläufig.

08.14 Uhr: Borrell und Lammy fordern sofortigen Waffenstillstand

Vor dem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg haben der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der britische Außenminister David Lammy ein Ende der Kampfhandlungen im Nahen Osten gefordert. "Wir fordern sofortige Waffenstillstände in Gaza und im Libanon", schrieben Borrell und Lammy in einem gemeinsamen Gastbeitrag im "Handelsblatt". "Wir setzen uns diplomatisch für einen dauerhaften Frieden in der Region ein, der das Völkerrecht vollständig respektiert", erklärten die beiden Politiker weiter.

Borrell und Lammy bekräftigten das Selbstverteidigungsrecht Israels und verurteilten die iranischen Angriffe auf Israel "aufs Schärfste". Zugleich betonten sie: "Eine neue Spirale der Gewalt liegt im Interesse von niemandem."

07.38 Uhr: Polio-Impfkampagne in Gaza geht in zweite Runde

Heute soll im Gazastreifen die zweite Runde der Impfungen gegen Kinderlähmung beginnen. Nach UN-Angaben sollen rund 590.000 Kinder unter zehn Jahren geimpft werden. Israel und die UN-Organisatoren vereinbarten dafür gebietsspezifische humanitäre Feuerpausen. Die Polio-Impfungen müssen in zwei Dosen verabreicht werden, eine erste Runde hatte es bereits Anfang September gegeben. Im Sommer war der erste Polio-Fall seit 25 Jahren in dem abgeriegelten Palästinensergebiet entdeckt worden, das im Gaza-Krieg zu großen Teilen verwüstet worden ist.

07.30 Uhr: Neuseelands Premier Luxon verurteilt Israels Vorgehen gegen Unifil

Der neuseeländische Premierminister Christopher Luxon hat das Vorgehen des israelischen Militärs gegen die UN-Friedensmission im Libanon (Unifil) scharf verurteilt. Es sei völlig inakzeptabel, dass Israel die UN-Friedenstruppen ins Visier nehme, sagte er in der Hauptstadt Wellington zu Journalisten. Die ganze Welt sei darüber entrüstet, dass Israel UN-Einrichtungen angreife. "Sie sind dort im Rahmen einer Friedensmission, um den Frieden an dieser Grenze zu bewahren", sagte er.

07.14 Uhr: Israel meldet nach Hisbollah-Drohnenangriff vier Tote und 60 Verletzte

Nach dem Drohnenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf einen israelischen Armeestützpunkt nahe der Stadt Binjamina meldet die israelische Armee mittlerweile mehr Verletzte. Zusätzlich zu den vier getöteten Soldaten seien sieben weitere Soldaten schwer verletzt worden. Insgesamt erlitten bei der Attacke am Sonntag laut Rettungsdiensten mehr als 60 Menschen Verletzungen. Damit ist es einer der blutigsten Angriffe auf Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor gut einem Jahr.