Nahost-Ticker: Israel lässt Palästinenser in den Norden Gazas

09.55 Uhr: Gazastreifen - EU widerspricht Trumps Umsiedlungsplänen

Aus der Europäischen Union kommt Widerspruch gegen den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, die Palästinenser im Gazastreifen nach Jordanien und Ägypten umzusiedeln. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel, die Menschen im Gazastreifen hätten bereits sehr viel gelitten und verdienten ebenso wie die Israelis Frieden. Die EU trete deshalb weiter für eine Zweistaatenlösung ein.

09.14 Uhr: Palästinenser feiern Rückkehr in den Norden

Viele Palästinenser haben die Rückkehr in den verwüsteten Norden des Gazastreifens gefeiert. Die Menschen hätten gesungen, gebetet und geweint, als sie mit im Norden verbliebenen Verwandten wiedervereint worden seien, sagte Ismail Abu Matter der Nachrichtenagentur AP. Es sei eine große Freude, zurückzukehren. Er und andere hätten befürchtet, ihnen würde das gleiche Schicksal drohen wie Hunderttausenden Palästinensern, die 1948 im Krieg um die Staatsgründung Israels für immer aus ihren Häusern vertrieben wurden.

07.43 Uhr: Israel lässt Palästinenser in Norden des Gazastreifens

Israel hat Tausenden Palästinensern erstmals wieder die Rückkehr in den schwer verwüsteten Norden des Gazastreifens erlaubt. Reporter der Nachrichtenagentur AP konnten sehen, wie kurz nach 7 Uhr Ortszeit die ersten den vom israelischen Militär angelegten Netzarim-Korridor durchquerten, der sich quer durch den Gazastreifen zieht.

03.20 Uhr: US-Verteidigungsminister telefoniert mit Netanjahu

Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu telefoniert. Hegseth und Netanjahu sprachen über "die Wichtigkeit, gemeinsame Sicherheitsinteressen und -prioritäten zu fördern, insbesondere angesichts anhaltender Bedrohungen", hieß es in einer Erklärung des Pentagon.

Der Minister habe betonte, dass sich die USA unter der Führung von US-Präsident Donald Trump "voll und ganz dafür einsetzen werden, dass Israel über die notwendigen Fähigkeiten zur Selbstverteidigung verfügt", hieß es in der Erklärung weiter. Weshalb Hegseth mit Netanjahu und nicht mit seinem Amtskollegen Israel Katz sprach, war nicht bekannt.

00.18 Uhr: Deutsch-israelische Geisel soll Ende der Woche freikommen

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat weitere Informationen zur Freilassung von israelischen Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas mitgeteilt. Demnach sollen am Donnerstag drei Geiseln freikommen und am Samstag drei weitere, darunter auch eine Geisel, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Nach intensiven Verhandlungen habe Israel von der Hamas zudem eine Liste "mit dem Status aller Geiseln erhalten", die in der ersten Phase des Abkommens freigelassen werden können, erklärte Netanjahus Büro. Israel werde nun ab Montagmorgen "die Durchreise der Bewohner des Gazastreifens in den Norden" durch den bislang von Israel blockierten Netzarim-Korridor erlauben.