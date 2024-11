Nahost-Ticker: Hisbollah feuert 250 Raketen auf Israel

09.54 Uhr: Berichte über israelische Zustimmung für Waffenstillstand

Laut bislang unbestätigten Berichten mehrerer israelischer Medien wie der Zeitung "Haaretz" und dem Fernsehsender Kan hat die israelische Regierung einem Waffenstillstand mit der Hisbollah bereits grundsätzlich zugestimmt. Demnach müssen aber noch Details geklärt und die Art der Bekanntgabe geplant werden.

Israelischen Medien zufolge beriet Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bis in die Nacht mit Verteidigungsminister Israel Katz und hochrangigen Vertretern des Sicherheitsapparats über ein Abkommen. Der Sender Kan meldete am Morgen unter Berufung auf israelische Beamte, eine Einigung könnte noch in dieser Woche erzielt werden.

09.12 Uhr: Tote nach Zusammenstößen bei Militäreinsatz im Westjordanland

Im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge im Zuge einer Razzia der israelischen Armee zwei Menschen getötet worden. Der Vorfall habe sich in Jabad nahe der Stadt Dschenin ereignet, hieß es vom Gesundheitsministerium in Ramallah. Die beiden Getöteten seien 13 und 20 Jahre alt. Palästinensische Medien gaben das Alter des Jüngeren dagegen mit 16 an.

Den lokalen Berichten zufolge waren israelische Soldaten am späten Sonntagabend in den Ort eingerückt. Jugendliche hätten Steine auf sie geworfen, woraufhin die Israelis auf sie geschossen hätten, hieß es weiter. Die beiden Getöteten seien in den Oberkörper getroffen worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen.

08.52 Uhr: Iran weist Verantwortung für Tötung eines Rabbiners zurück

Der Iran hat entschieden zurückgewiesen, für die Tötung eines israelischen Rabbiners in den Vereinigten Arabischen Emiraten verantwortlich zu sein. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die iranische Botschaft in den Emiraten. Am Sonntag hatten Behörden in dem Golfstaat gemeldet, dass drei mutmaßliche Täter festgenommen worden seien und Details veröffentlicht.

Der Mann lebte laut dem Nachrichtenportal "ynet" in den Emiraten und betrieb in Dubai einen koscheren Supermarkt. Er galt seit Donnerstag als vermisst. Das Portal berichtete über Hinweise, dass der Iran für das Verschwinden des Rabbiners verantwortlich sei. Das israelische Außenministerium hatte den Tod des Rabbiners der ultraorthodoxen Chabad-Gemeinschaft zuvor bestätigt. Sein Tod sei ein Fall von "antisemitischem Terrorismus", so das Ministerium.

06.44 Uhr: G7-Außenminister treffen sich in Italien

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trifft ihre Kollegen aus der Gruppe der sieben demokratischen Industrienationen heute in Italien, dabei dürfte sie zum letzten Mal mit US-Außenminister Blinken zusammen kommen, die zweitägige Konferenz ist auch das letzte geplante Treffen der G7-Außenminister in diesem Jahr. Zu den wichtigsten Themen wird der Krieg im Nahen gehören, insbesondere die Frage, wie mit dem internationalen Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu umzugehen ist.