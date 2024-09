Nahost-Ticker: Israel geht weiter gegen Irans Verbündete vor

09.34 Uhr: Berichte über Raketeneinschlag in bislang verschontem Gebiet

Die Raketeneinschläge weiten sich immer mehr aus, auch unbewohnte Gebiete werden bombardiert. Zum ersten Mal ist östlich der libanesischen Hafenstadt Byblos nach Angaben eines Anwohners eine Rakete eingeschlagen. Das Gebiet befinde sich zwischen von Christen und von Schiiten bewohnten Dörfern. Auch die libanesischen Staatsmedien berichten über einen Raketeneinschlag in der Gegend. Israel hat am Montag seine Angriffe auf Stellungen der schiitischen Hisbollah-Miliz fortgesetzt.

08.57 Uhr: Milizen im Irak beanspruchen weitere Angriffe auf Israel

Die schiiitschen Milizen im Irak haben weitere Angriffe in Richtung Israel für sich beansprucht. Sie hätten einen Beobachtungsposten der israelischen Golani-Brigade attackiert, teilte der als Islamischer Widerstand im Irak bekannte Zusammenschluss aus Milizen im Irak mit. Den Ort des Angriffs nannten sie nicht. In der Nacht teilten die Milizen zudem mit, sie hätten mit Drohnen im besetzten Jordantal angegriffen. Das Jordantal liegt im Grenzgebiet zwischen Israel, Jordanien und dem Westjordanland. Die schiitischen Milizen werden ebenso wie die libanesische Hisbollah und die Hamas im Gazastreifen vom Iran unterstützt.

08.48 Uhr: 300 Kilo schwerer Sprengkopf in Wohnhaus im Libanon versteckt

Die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon hat nach Darstellung der israelischen Armee versucht, einen in einem Wohnhaus versteckten Marschflugkörper gegen Israel einzusetzen. Es handele sich um eine Rakete aus russischer Produktion mit einem rund 300 Kilogramm schwerem Sprengkopf und einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern, sagte ein israelischer Militär im Gespräch mit Journalisten. Die Waffe sei in einem Wohnhaus im Süden des Libanons versteckt gewesen. Hisbollah-Kämpfer hätten eine Wand des Hauses durchbrochen und einen Angriff mit dem Marschflugkörper vorbereitet.

07.31 Uhr: Israels Armee warnt Einwohner im Süden des Libanons

Die israelische Armee hat der Schiitenmiliz Hisbollah vorgeworfen, im Süden des Libanons gezielt Angriffswaffen in Häusern von Zivilisten zu verstecken. Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte, dies betreffe Dutzende von Dörfern in einer Zone bis zu 80 Kilometer nördlich der israelischen Grenze. Die Hisbollah habe den Süden Libanons in eine Kampfzone verwandelt, so Hagiri. Damit gefährde die Organisation die Bürger des eigenen Landes. Er rufe alle Zivilisten, die sich in der Nähe von Häusern aufhielten, in denen die Hisbollah Waffen versteckt habe, dazu auf, das Gebiet sofort zu verlassen.

07.20 Uhr: Israelisches Militär schließt Bodeneinsatz im Libanon nicht aus

Das israelische Militär teilt mit, dass es in großem Ausmaß Hisbollah-Ziele im Libanon angreift. Mittlerweile schließt Israel auch einen Bodeneinsatz im Libanon nicht aus. Auf die Frage, ob dies eine Option sei, antwortet Militärsprecher Daniel Hagari, man werde alles tun, was nötig sei, damit die Menschen sicher in ihre evakuierten Häuser im Norden Israels zurückkehren könnten. Der Sprecher teilt zudem mit, dass das Militär erneut dabei sei, Hisbollah-Stellungen im Libanon anzugreifen.

05.06 Uhr: Ägyptens Außenminister warnt vor "Eskalation" - Verantwortung bei Israel

Vor dem Beginn der UN-Generaldebatte hat Ägyptens Außenminister Badr Abdelatty angesichts des anhaltenden gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon vor einer "Eskalation" und einem "umfassenden Krieg" im Nahen Osten gewarnt. Das sagte Abdelatty am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Die Verschärfung der Lage an der israelisch-libanesischen Grenze habe "negative Auswirkungen" auf die Verhandlungen über eine Feuerpause. Die Verantwortung dafür, dass ein Abkommen bislang nicht zustande gekommen ist, wies der ägyptische Chefdiplomat der israelischen Regierung zu. Zwar seien Ägypten und die beiden anderen als Vermittler tätigen Staaten USA und Katar "entschlossen und engagiert" in ihren Bemühungen und "alle Bestandteile eines Abkommens" lägen vor. Abdelatty fügte hinzu: "Das Problem bleibt der fehlende politische Wille auf israelischer Seite."

03.57 Uhr: Israel geht weiter gegen Irans Verbündete vor

Israel geht nach dem heftigen gegenseitigen Beschuss vom Wochenende weiter gegen die Hisbollah im Libanon vor - und setzt auch den Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen fort. Israelische Kampfflugzeuge hätten erneut knapp zwei Dutzend Angriffe im Süden Libanons geflogen, verlautete am späten Abend aus libanesischen Sicherheitskreisen. Auch Israels Artillerie nehme dort Gebiete unter Beschuss. Eine Bestätigung der israelischen Armee gab es zunächst nicht.

01.21 Uhr: Mindestens sieben Tote bei israelischen Angriffen in Deir al-Balah

Bei zwei israelischen Angriffen in Deir al-Balah im Gazastreifen sind nach Angaben von Krankenhausvertretern mindestens sieben Menschen getötet worden. Der erste Angriff soll am Sonntagmorgen ein Wohngebäude getroffen haben. Dabei sollen vier Menschen, darunter zwei Frauen, ums Leben gekommen sein. Bei einem weiteren Angriff am Nachmittag sollen mindestens drei weitere Menschen ums Leben gekommen sein.