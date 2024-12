Nahost-Ticker: Deutschland gibt 60 Millionen für Syrien-Hilfe

10.35 Uhr: WHO-Chef sieht Gesundheitssystem in Gaza in schwerer Gefahr

Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat ein Ende der Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen sowie einen Waffenstillstand gefordert. "Die Krankenhäuser in Gaza sind erneut zu Schlachtfeldern geworden und das Gesundheitssystem ist stark bedroht", schrieb er auf X. Die Menschen in Gaza bräuchten Zugang zu medizinischer Versorgung. Humanitäre Helfer wiederum bräuchten Zugang, um medizinische Hilfe zu leisten, so der WHO-Chef.

Ghebreyesus beklagte jüngste Angriffe der israelischen Armee auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, auf das Al-Wafa-Krankenhaus sowie auf das anglikanische Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza. Israel habe eine Evakuierung des Kamal-Adwan-Krankenhauses erzwungen sowie dessen Direktor festgenommen. Patienten in kritischer Lage wurden demnach in das nicht in Betrieb befindliche Indonesische Krankenhaus verlegt, welches durch die WHO und Partnerorganisationen am Montag mit grundlegenden Hilfsmitteln versorgt worden sei.