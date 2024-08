Nahost-Ticker: USA drängen auf Waffenruhe in Gaza

11.54 Uhr: Hamas bekennt sich zu Anschlagsversuch in Tel Aviv

Der militärische Arm der Hamas hat sich zu dem versuchten Anschlag in Tel Aviv vom Sonntag. In einer Erklärung teilen die Al-Kassam-Brigaden weiter mit, die Tat sei zusammen mit dem Islamischen Dschihad verübt worden. Die israelische Polizei erklärte, dass es sich bei der Explosion um einen terroristischen Anschlag gehandelt habe. Dabei wurden der Attentäter getötet und ein Passant verletzt. Die Polizei vermutet, dass das eigentliche Anschlagsziel eine nahegelegene Synagoge war und dass eine Explosion dort weit mehr Opfer verursacht hätte.

11.27 Uhr: Blinken spricht mit Netanjahu

Im Bemühen um eine rasche Waffenruhe im Gaza-Krieg ist US-Außenminister Antony Blinken in Jerusalem mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Nach einem Treffen unter vier Augen sei noch ein Gespräch in größerem Rahmen mit Beratern beider Seiten geplant, teilte das Büro Netanjahus mit.

Blinken dürfte versuchen, Netanjahu zu mehr Flexibilität bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe mit Freilassung weiterer Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge zu bewegen. Kritiker werfen Netanjahu vor, er blockiere eine Einigung auf eine Waffenruhe, doch auch die islamistische Hamas lehnt den aktuellen Verhandlungsstand ab.

11.10 Uhr: Polizei - Explosion in Tel Aviv war Anschlagsversuch

Bei der tödlichen Explosion in Tel Aviv am Sonntag handelt es sich nach Polizeiangaben um einen versuchten Terroranschlag. Im Rucksack eines Mannes war in der Küstenmetropole ein Sprengsatz explodiert, als dieser auf einer Straße im Süden der Stadt unterwegs war. Dabei wurden der mutmaßliche Attentäter getötet und ein E-Scooterfahrer verletzt.

"Es kann jetzt bestätigt werden, dass es ein Terroranschlag war, bei dem ein mächtiger Sprengsatz explodierte", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Die Sicherheitskräfte im Großraum Tel Aviv seien daraufhin in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Polizei äußerte sich nicht zu der Identität des Tatverdächtigen. Der öffentlich-rechtliche Kan-Sender berichtete, man gehe davon aus, dass es sich um einen Palästinenser aus Nablus im Westjordanland handelte.

09.58 Uhr: Zentralrat der Juden - BSW und Wagenknecht befeuern Israelhass

Der Zentralrat der Juden hat scharfe Kritik an den Äußerungen von Sahra Wagenknecht und ihrer Partei BSW zu Israel und dem Krieg in Gaza geübt. "Das BSW befeuert mit seiner eher populistischen Positionierung den Israelhass in Deutschland", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der "Welt". Wagenknecht vertrete eine "nicht untypische Denkweise in der politischen Linken", in der ein vereinfachtes Bild von "David gegen Goliath" im Nahost-Konflikt vorherrsche. "Die Realitäten" würden dabei "nicht anerkannt: Israel kämpft gegen die Terrororganisation Hamas - und nicht gegen die palästinensische Bevölkerung".

Schuster betonte zwar die Notwendigkeit von Frieden im Gazastreifen und Israel. "Frieden heißt aber nicht nur einfach 'kein Krieg'", sagte Schuster. Israels Bevölkerung müsse angstfrei leben können. "Ohne Angst vor Terror, Raketen und Krieg. Was wäre denn in Deutschland los, wenn uns ein Nachbarland regelmäßig mit Raketen beschießen würde?", fragte Schuster.

09.00 Uhr: Polizei vermutet nach Explosion in Tel Aviv Anschlagsversuch

Die israelische Polizei ermittelt nach einer tödlichen Explosion in Tel Aviv wegen eines vermuteten Anschlagversuchs. Im Rucksack eines Mannes war am Sonntagabend in der Küstenmetropole ein Sprengsatz explodiert, dabei wurden der mutmaßliche Attentäter getötet und ein E-Scooterfahrer verletzt. Der israelische Staatspräsident Herzog sagte dazu bei einem Treffen mit US-Außenminister Blinken, es sei offenbar ein schwerer Terroranschlag verhindert worden.

Ein Polizeisprecher sagte dem israelischen Armeesender, es handele sich "mit 99-prozentiger Sicherheit" um einen Anschlagsversuch. Hätte sich die Explosion nur wenige Meter weiter ereignet, "wären wir mit einer riesigen Katastrophe aufgewacht", sagte er. Am Abend war der genaue Hintergrund zunächst unklar gewesen, die Polizei hatte mitgeteilt, sie ermittele in alle Richtungen.

07.59 Uhr: Blinken - Waffenruhe "vielleicht letzte" Chance auf Ende des Gaza-Kriegs

Die aktuellen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen stellen laut US-Außenminister Antony Blinken die "vielleicht letzte" Gelegenheit zu einer Beilegung der Kämpfe dar. "Dies ist ein entscheidender Moment - vielleicht die beste, vielleicht die letzte Gelegenheit, die Geiseln nach Hause zu bringen, einen Waffenstillstand zu erreichen und alle auf einen besseren Weg zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit zu bringen", sagte Blinken bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Tel Aviv.

US-Präsident Joe Biden habe ihn geschickt, "um dieses Abkommen bis zur Ziellinie und schließlich über die Ziellinie zu bringen", sagte Blinken weiter. Es sei nun an der Zeit, dass die Vereinbarung zustande komme. Die USA setzten sich dafür ein, dass es zu keinen Provokationen komme, die ein Abkommen gefährdeten und "den Konflikt an anderen Orten und mit größerer Intensität eskalieren lassen", betonte Blinken. Israels Präsident Herzog sagte, es gäbe "kein größeres humanitäres Ziel" als die Geiseln zurückzubringen.

07.28 Uhr: UN - Gaza-Krieg machte 2023 zum tödlichsten Jahr für humanitäre Helfer

2023 haben die Vereinten Nationen so viele Todesopfer unter humanitären Helfern in Konflikten gezählt wie noch nie zuvor. In 33 Ländern seien 280 Helferinnen und Helfer getötet worden, berichtete das UN-Nothilfebüro Ocha, im Jahr zuvor seien es 118 gewesen. Hauptgrund für den massiven Anstieg sei der Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der Hamas, hieß es.

Seit dem verheerenden Terroranschlag der islamistischen Hamas im Oktober vergangenen Jahres seien allein im Gazastreifen knapp 300 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet worden, vor allem durch Luftangriffe. Die meisten Opfer seien Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerkes UNRWA gewesen.

06:12 Uhr: Blinken will Waffenruhe in Gaza erreichen

US-Außenminister Antony Blinken will sich bei seinen heutigen Gesprächen mit der politischen Führung in Israel für den Abschluss eines Abkommens einsetzen. Es gehe ihm darum, "die intensiven diplomatischen Bemühungen" vor Ort weiterzuführen, erklärte ein Sprecher seines Ministeriums vorab. Blinken wollte sich in Tel Aviv und Jerusalem unter anderem mit Präsident Izchak Herzog, Regierungschef Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Galant treffen.

Besondere Bedeutung dürfte dem Gespräch mit Netanjahu zukommen. Kritiker sehen in ihm das größte Hindernis für eine Einigung auf eine Waffenruhe, weil er bei Zugeständnissen an die Hamas das Scheitern seiner Regierungskoalition fürchten müsste. Doch auch die Hamas lehnt den aktuellen Verhandlungsstand ab.

03.44 Uhr: Harris - Müssen Waffenruhe im Gaza-Krieg bekommen

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich inmitten der laufenden Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung der Geiseln mit Nachdruck für den Abschluss eines Abkommens ausgesprochen. Die Gespräche liefen und die US-Regierung gebe nicht auf, sondern arbeite weiter "sehr hart" daran, die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, sagte Harris am Rande von Wahlkampfauftritten im US-Bundesstaat Pennsylvania. "Wir müssen eine Waffenruhe bekommen und wir müssen diese Geiseln rausbekommen", sagte Harris.

US-Präsident Joe Biden sagte ebenfalls, die Gespräche dauerten an. Die USA würden nicht aufgeben, eine Einigung sei immer noch möglich, sagte Biden mitreisenden Journalisten zufolge bei seiner Ankunft im Raum Washington. Er hatte das Wochenende auf dem Landsitz der US-Präsidenten, Camp David, verbracht.

00.34 Uhr: Bombenexplosion in Tel Aviv

In der israelischen Mittelmeermetropole Tel Aviv ist am Abend ein Sprengsatz explodiert. Wie israelische Medien berichteten, kam dabei der mutmaßliche Attentäter ums Leben - er hatte die Bombe offenbar in einem Rucksack getragen. Ein Passant erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei geht von einem Terrorangriff aus - allerdings sei das Motiv noch unklar, berichten israelische Medien.