Nahost-Ticker: Israel benachrichtigt UN zu UNRWA-Verbot

09.31 Uhr: Israelische Siedler setzen Fahrzeuge von Palästinensern in Brand

Israelische Siedler im Westjordanland sollen laut Augenzeugenberichten in der Nacht 18 Fahrzeuge von Palästinensern in Brand gesetzt haben. Den Angaben zufolge handelte es sich um rund zehn Angreifer. Sie hätten in die Luft geschossen, als palästinensische Feuerwehrfahrzeuge in dem Ort nahe Ramallah eintrafen, um die Brände zu löschen. Nach Konfrontationen mit den Einwohnern seien die Siedler wieder gegangen. Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtete, die Polizei habe nach den Brandanschlägen Ermittlungen aufgenommen.

09.30 Uhr: Hisbollah-Kommandeur und Dschihad-Mitglied getötet

Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben einen Kommandeur der libanesischen Hisbollah-Miliz gezielt getötet. Der Angriff fand in Baraachit im Süden des Libanons statt, wie die Armee in einer Mitteilung bekannt gab. Der Mann sei „für die Planung und Ausführung von Angriffen mit Raketen und Panzerabwehrraketen auf israelische Truppen verantwortlich“ gewesen.

Im Gazastreifen tötete die Luftwaffe laut Militär ein Mitglied der Geheimdienstabteilung der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad. Dieser habe am Massaker im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober 2023 teilgenommen und sei an Angriffen im Grenzort Kfar Aza beteiligt gewesen. „Ein weiterer Terrorist wurde mit ihm ausgeschaltet“, hieß es in der Mitteilung. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

06.47 Uhr: Israel benachrichtigt UN über Umsetzung von UNRWA-Verbot

Israel hat die Vereinten Nationen offiziell über die Umsetzung des beschlossen Arbeitsverbots für das Palästinenserhilfswerk UNRWA informiert. Dies gab der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf der Plattform X bekannt und fügte eine Kopie des Schreibens des Außenministeriums in Jerusalem bei. Laut dem Schreiben wird die Gesetzgebung nach einer dreimonatigen Frist in Kraft treten. In dieser Zeit sowie danach wird Israel weiterhin mit internationalen Partnern, einschließlich anderer UN-Organisationen, zusammenarbeiten, um humanitäre Hilfe für Zivilisten in Gaza zu gewährleisten, ohne die Sicherheit Israels zu gefährden.

02.12 Uhr: Iran soll "heftigen und komplexen" Angriff in Israel planen

Der Iran plant nach Medienberichten einen erneuten Angriff auf Israel. In der US-Zeitung „The Wall Street Journal“ (WSJ) wird dieser Gegenschlag als „heftig und komplex“ beschrieben. Ein ägyptischer Beamter, der über die Planungen informiert ist, erklärte, dass bei einer neuen Attacke Raketen mit größeren Sprengköpfen eingesetzt werden sollen als bei dem vorherigen Angriff am 1. Oktober.

Zudem sollen neben den Revolutionsgarden auch die regulären Streitkräfte beteiligt werden. Bei einem kürzlichen israelischen Angriff auf den Iran kamen vier iranische Soldaten und ein Zivilist ums Leben. Ein iranischer Beamter wurde mit den Worten zitiert: „Unser Militär hat Soldaten verloren, also muss es antworten.“ Der Iran könnte den neuen Angriff aus dem Irak starten, und dieser werde „deutlich aggressiver als beim letzten Mal“ sein.

Der iranische Gegenschlag soll jedoch nicht die US-Wahl beeinflussen. Ein iranischer Beamter gab an, dass der Angriff nach der Abstimmung am Dienstag, aber vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten im kommenden Januar erfolgen werde.

01.06 Uhr: Früherer Netanjahu-Sprecher wegen mutmaßlichen Geheimnisverrats festgenommen

Ein ehemaliger Pressesprecher von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu wurde laut Justizbehörden festgenommen. Er steht im Verdacht, vertrauliche Dokumente an einen Journalisten weitergegeben zu haben. Neben Eliezer Feldstein wurden drei weitere Personen, darunter Sicherheitsvertreter, festgenommen, wie ein Gericht in Rischon Lezion am Sonntag mitteilte. Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet und die Armee hatten im September Ermittlungen eingeleitet, nachdem die "Bild"-Zeitung und die britische Wochenzeitschrift "The Jewish Chronicle" über geheime Militärunterlagen berichtet hatten. Diese Dokumente betreffen die von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln und die Bemühungen um deren Freilassung.