Nahost-Ticker: Israels Parlament stimmt gegen Palästinenserstaat

06.01 Uhr: USA schließen provisorischen Hafen an der Gaza-Küste

Die USA haben angekündigt, den vom Militär errichteten Behelfshafen an der Küste des Gazastreifens endgültig abzubauen. Vizeadmiral Cooper erklärte, die Mission sei abgeschlossen und der Pier werde nicht mehr benötigt. Im April hatten die US-Streitkräfte die provisorische Anlegestelle errichtet, um dringend benötigte Hilfsgüter in den Gazastreifen zu liefern. Der Einsatz wurde aber immer wieder wegen schwerer See und Sicherheitsproblemen unterbrochen. Der Pier war von Beginn an als vorübergehende Lösung gedacht. Dennoch hatte man in Washington damit gerechnet, deutlich mehr Hilfsgüter als zuletzt möglich an die Zivilisten im Gazastreifen liefern zu können.