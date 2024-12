Korruptionsprozess: Netanjahu spricht von "absurden Vorwürfen"

Israel und die Hisbollah haben eine Waffenruhe vereinbart. Gegen Israels Premier gibt es einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. Was bedeutet all das für den Krieg im Nahen Osten? ARD-Korrespondent Julio Segador erklärt die Hintergründe. *** Hier geht's zur Folge über die Rolle des Libanons und der Hisbollah: https://1.ard.de/lost-in-nahost-hisbollah *** Hier geht's zur Folge über Benjamin Netanjahu: https://1.ard.de/lost-in-nahost-netanjahu *** Hier geht's zur Folge über den Genozid Vorwurf: https://1.ard.de/lost-in-nahost-genozid *** Hier findet ihr in einer Infobox den Unterschied von Waffenruhe und Waffenstillstand erklärt: https://www.tagesschau.de/ausland/waffenruhe-israel-hisbollah-libanon-100.html *** Unsere Podcast-Empfehlung "Wo bist Du? Verschollen auf der Flucht" könnt ihr hier streamen: https://1.ard.de/wo_bist_du *** Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne per DM an die News-WG auf Instagram oder an uns: lostinnahost@br.de