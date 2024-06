Das langsame Verschwinden: Kommt der Igel auf die Rote Liste?

Rettung nicht immer möglich

Ob das Tier nach einem solchen Unfall gerettet werden kann, hängt von der Art und der Schwere der Verletzung ab. Sibille Zillinger muss dann entscheiden: "Wenn das nur – in Anführungszeichen – Fettgewebe und Haut am seitlichen oder oberen Rücken ist, dann verheilt das relativ gut und schnell. Ist natürlich der Ringmuskel betroffen – also das ist dieser Muskel, der an der Grenze vom Stachelkleid am unteren Bauch rundum läuft, der dafür verantwortlich ist, dass sich der Igel zusammenrollen kann – wenn der verletzt ist, oder wenn Gliedmaßen betroffen sind, wenn das Gesicht so geschädigt ist, dass das einfach nicht mehr verheilen kann, das ist sein Todesurteil."

Qualvoller Tod durch Mähroboter

Verletzt werden die Tiere immer wieder auch durch Mähroboter, vor allem, wenn diese auch noch in der Dämmerung oder gar bei Dunkelheit laufen. Denn dann sind auch die nachtaktiven Igel unterwegs. Erfasst der Mähroboter das Tier, bedeutet das mitunter einen qualvollen Tod unter den rotierenden Messern. "Igel rollen sich bei Gefahr oft zusammen und verharren im Gras anstatt wegzulaufen", sagt Jenifer Calvi von der Deutschen Wildtier Stiftung, die den Igel zum "Wildtier des Jahres 2024" gewählt hat. "Dieses Verhalten wird ihnen beim Kontakt mit Mährobotern zum Verhängnis. Die scharfen Messer fügen den Tieren teils schlimme Wunden zu." Die Verletzungen, so Jenifer Calvi, seien oft schwer bis tödlich.

Warme Winter – Nahrungsmangel

Damit nicht genug: Auch die Klimaveränderung setzt den Tieren zu. In den immer wärmer werdenden Wintern wachen sie aus ihrem Winterschlaf auf, verbrauchen dabei Energie und finden dann nicht genügend Futter. Aber auch ganzjährig fehlt es an Futter – vor allem an solchem, das der Igel verträgt und dringend braucht. Als Insektenfresser leide er besonders unter dem Rückgang der Insekten, sagt Sibille Zillinger von der Igelstation in Otzing: "Jetzt findet er nicht mehr genügend natürliche Nahrung, greift dann auf Schnecken und Regenwürmer zurück. Die Nacktschnecke steht eigentlich ganz hinten auf dem Nahrungsplan des Igels. Aber wenn er nichts anders findet, dann frisst er halt die. Und die Nacktschnecken sind die Überträger der Innenparasiten."

Das Immunsystem versagt

"Wenn der ab und zu mal eine Schnecke frisst und er ein gesunder Igel ist, dann kann sein Immunsystem das super regeln", sagt sie. "Wenn er sich aber hauptsächlich von Nacktschnecken ernährt, hat er natürlich einen extrem hohen Parasiten-Druck. Und irgendwann schafft es das Immunsystem nicht mehr, das zu regeln. Und dann wird er immer dünner, immer schwächer und immer kränker und dann fällt das auf."