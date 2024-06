"Bitte verteilt euch": Marienplatz und EM Fan Zone überfüllt

Der Auftakt zur Fußball-Europameisterschaft sorgt in München teils für überfüllte Plätze: Die Fan Zone im Münchner Olympiapark sei "kurz vor der Schließung", teilt die Münchner Stadtverwaltung auf X mit. "Bitte fahrt nicht mehr in den Olympiapark" heißt es in dem Post. Außerdem sei der Münchner Marienplatz aktuell sehr voll, die Polizei lässt deswegen niemanden mehr auf den Platz. Auch die S- und U-Bahn-Halte entfallen.

Laut Polizeiangaben ist die Stimmung im Münchner Zentrum aber "ruhig und friedlich". Die Stadt weist darauf hin, dass am Marienplatz kein Public Viewing stattfindet. Die Fans sollen sich in der ganzen Stadt verteilen und das heutige Eröffnungsspiel der EM in einer der zahlreichen Gaststätten anschauen.