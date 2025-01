Joe Kaeser: "Die Welt wird nicht auf Deutschland warten"

Einen Monat vor der Bundestagswahl kommen Politik- und Wirtschaftsspitzen zum Weltwirtschaftsforum in Davos zusammen. Darunter der ehemalige Siemens-Vorsitzende Joe Kaeser. Im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers zieht er Resümee über die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre in Deutschland.

Bemerkenswert viel Lob hat Joe Kaeser für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) übrig. Habeck habe, so Kaeser, eine ganz neue Art von Politikdialog eingeführt: "Eine gewisse Ehrlichkeit, die Fähigkeit, Fehler einzugestehen. Das ist ja etwas ganz Seltenes in der Politik."

"Keine guten Jahre für Deutschland"

Bei Lob allein bleibt es jedoch nicht. Denn in der Wirtschaft müsse Habeck sich eben an den Ergebnissen messen lassen. Und da zählen für Joe Kaeser auch die Leistungen "des Teams" dazu. Sein Fazit: "Und da muss ich sagen - und das ist ja auch an den Zahlen für Deutschland belegt - da waren die drei Jahre keine guten Jahre für Deutschland, was die Wirtschaft angeht."

Der Kontrovers-Beitrag im Video: "Robert Habeck unter Druck"