Habeck will Sozialabgaben auf Kapitalgewinne – Lob und Kritik

13.01.2025, 17:30 Uhr Bildbeitrag

Krankenkassenbeiträge in Deutschland könnten bald wieder steigen. Schon jetzt zählen Steuern und Sozialabgaben zu den höchsten in Europa. Um gegenzusteuern, will Vizekanzler Habeck Abgaben auf Kapitalerträge - und erntet dafür hauptsächlich Kritik.

Von BR24 Redaktion