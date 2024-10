Kritik an Bundesregierung nach Hinrichtung Jamshid Sharmahds

Es ist eine Nachricht, die der Welt die Brutalität des iranischen Regimes vor Augen führt: Gestern wurde der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd im Iran hingerichtet. 1955 im Iran geboren und in Deutschland aufgewachsen, zog Sharmahd Anfang der 2000er Jahre in die USA, wo er sich in der iranischen Opposition engagiert hat. Schon dort hat der Iran 2009 versucht, ihn zu ermorden. Auf Geschäftsreise in Dubai 2020 wurde Sharmahd dann vom iranischen Geheimdienst entführt und im Iran inhaftiert. Im Frühjahr dieses Jahres folgte das Todesurteil.

Geständnisse unter Folter

Jamshid Sharmahd sei ein Kritiker des iranischen Regimes gewesen, erklärt die deutsch-iranische Journalistin und Autorin Gilda Sahebi die Motive hinter der Tat. "Er hat in den USA eine oppositionelle Website gegründet und war sehr laut und engagiert." Das Regime lebe von der Angst der Iranerinnen und Iraner und deswegen sei es "sehr wichtig, dass es gerade laute Stimmen zum Schweigen bringt – und Jamshid Sharmahd war so eine Stimme."

Sharmahd wurde Terrorismus vorgeworfen, im Fernsehen ausgestrahlte Geständnisse sind mutmaßlich unter Folter entstanden. Das habe Methode, so Gilda Sahebi, denn "das iranische – in Anführungszeichen – Rechtssystem basiert allein auf Gewalt. Politische Gefangene werden durch Folter und Gewalt zu Geständnissen gezwungen und diese Geständnisse sind dann wiederum Grundlage für Verurteilungen." Die Richter seien keine Juristen, sondern Kleriker, die nur ausführen würden, was ihnen gesagt wird.

Bundesregierung bestellt Irans Botschaftsleiter ein

Die Hinrichtung von Jamshid Sharmahd sei "ein Skandal", den er "auf das Schärfste verurteile", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf X, und weiter: "Die Bundesregierung hat sich immer wieder intensiv für Herrn Sharmahd eingesetzt. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie."