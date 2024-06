EM-Fieber: So feiern Rumänen in Bayern ihre Mannschaft

Die Verbundenheit mit dem Team ist groß, dementsprechend auch die Stimmung in Bergkirchen beim Public Viewing. Im blau-gelb-roten Autokorso fahren die Fans vor, hupend und singend. Es ist der letzte Gruppenspieltag, Rumänien spielt gegen die Slowakei, ein Unentschieden reicht für die erste KO-Runde seit 24 Jahren.

Fußball für das Image

Dass das Team gut spielt, freut die Fans in Bergkirchen nicht nur wegen der sportlichen Leistung. Claudia Hasegan kommt aus Transsilvanien und lebt eigentlich in der Schweiz. Für die EM in Deutschland ist sie zu Besuch bei ihrer Tochter in München. Sie findet es wichtig, dass Rumänien durch das Turnier international Aufmerksamkeit erfährt. "Damit die Menschen in Europa sehen, dass aus Rumänien nicht nur Schlechtes kommt. Es gibt viel Schönes in Rumänien, ich bin froh und stolz."

EM-Party in Bergkirchen geht weiter

Wirt Marius Dobai dekoriert regelmäßig das ganze Restaurant um: Zu Weihnachten, Ostern, Sommer-Party, Helloween. Wegen der außergewöhnlichen Dekorationen war auch schon das rumänische Fernsehen hier zu Besuch. "Die fanden das so toll, dass wir hier ein rumänisches Nikolausfest für die Kinder feiern." Die EM-Deko kann aber zunächst aber noch bleiben wo sie ist, am Samstag steht das Achtelfinale an.

