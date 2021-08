Gefahreninformation: Rauchgase in Bochum

In Bochum im Bereich Bochum-Hofstede und davon südwestlich gelegene Stadtteile kommt es durch einen Brand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab. Lassen Sie das Radio eingeschaltet und achten Sie auf Durchsagen. Informieren Sie bei Bedarf Ihre Nachbarn. Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe frei. Handlungsempfehlungen: Meiden Sie das betroffene Gebiet. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Radio.