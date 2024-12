Flugzeug im Westen Kasachstans abgestürzt

Auf dem Weg von der aserbaidschanischen Stadt Baku nach Grosny in Tschetschenien ist ein Passagierflugzeug im Westen Kasachstans in der Nähe der Stadt Aktau abgestürzt. Nach Berichten der staatlichen aserbaidschanischen Nachrichtenagentur Azertag waren 67 Menschen, darunter fünf Besatzungsmitglieder, an Bord. Nach ersten Informationen sollen mindestens 28 Menschen den Absturz überlebt haben. Das Flugzeug vom Typ Embraer 190 soll in einen Vogelschwarm geraten sein.

Piloten unter den Toten

Moderne Jets sind eigentlich so konstruiert, dass sie die Kollision mit Vögeln überstehen. In schweren Fällen kann Vogelschlag aber immer noch Maschinen in Gefahr bringen. Die Piloten, die bei dem Absturz ums Leben kamen, hatten eine Notlandung in Aktau versucht. Direkt nach dem Unfall gab es auch Berichte über 105 Menschen an Bord.

Spezialisten an die Unfallstelle geflogen

Die kasachische Agentur Tengrinews verbreitete ein Video des Unglücks. Es zeigt, wie die Maschine aus geringer Höhe an der Küste des Kaspischen Meeres kurz vor dem Flughafen von Aktau abstürzt und sich in einen Feuerball verwandelt. Das Katastrophenschutzministerium Kasachstans teilte mit, dass Einsatzkräfte einen Brand an der Absturzstelle löschen. Die Gesundheitsministerin Kasachstans erklärte, Flugzeuge würden vorbereitet, um medizinische Spezialisten wie Traumatologen und Chirurgen zur Unglücksstelle zu fliegen.

