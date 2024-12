Nach Notlandung – Passagiere von Swiss-Air auf Heimflug

Nach der notfallmäßigen Landung einer Maschine der Swiss in Graz sind noch zwei Besatzungsmitglieder im Krankenhaus. Ein Mitarbeiter aus der Kabine liege auf der Intensivstation, teilte die Fluglinie mit. Seinen Zustand verfolge der Konzern weiterhin mit Sorge.

Die zwölf zunächst in eine Klinik gebrachten Passagiere hätten das Krankenhaus inzwischen verlassen können, hieß es. Mit einem Sonderflug seien 63 der ursprünglich 74 Fluggäste von Graz nach Zürich gebracht worden. Sie seien in Begleitung eines Betreuungsteams der Swiss.

Nach problemloser Landung über Notfallrutschen befreit

Gestern war ein Airbus der Swiss auf dem Flug von Bukarest nach Zürich in Graz notfallmäßig gelandet, wie die Lufthansa-Tochter mitteilte. Nach Angaben der Fluggesellschaft waren Triebwerksprobleme entstanden und es hatte sich Rauch in Kabine und Cockpit verbreitet.

Die Insassen und die Crew mussten laut Flughafen nach der problemlosen Landung auf der Piste die Maschine über Notfallrutschen verlassen. Der Flughafen Graz war mehrere Stunden gesperrt. Aufgrund der geringen Frequenz an diesem Abend waren keine anderen Flugzeuge betroffen.

Passagiere mit Sonderflug gestartet

Ein Sonderflug der Swiss-Air ist in Graz gestartet, um die von einem Notfall betroffenen Passagiere zu ihrem Ziel in Zürich zu bringen. Die Maschine sei am Vormittag in Graz gestartet, sagte eine Flughafensprecherin. Die 74 Passagiere hatten die Nacht in Hotels verbracht.

Die Fluglinie arbeite bei der Untersuchung des Vorfalls eng mit den Behörden zusammen, hieß es weiter. "Wir setzen alles daran, die Ursache lückenlos aufzuklären und die Behörden bei ihrer Arbeit zu unterstützen." Das betroffene Flugzeug, ein Airbus A220-300, sei inzwischen am Flughafen Graz von der Piste entfernt worden. Der Airport hat nach Angaben einer Sprecherin den Betrieb wieder aufgenommen.