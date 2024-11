Diebesbande gibt sich als Pfleger aus und bestiehlt Senioren

Die Polizei hat sieben mutmaßliche Mitglieder einer bundesweit aktiven Diebesbande festgenommen, die sich als Pflegekräfte ausgegeben und ältere Menschen in Heimen bestohlen haben sollen. Dies teilten die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. "Die Bewohner bemerkten das Fehlen der Gegenstände erst nach der angeblichen Visite", hieß es in der Mitteilung.

Täter gaben sich als Pflegekräfte aus

Ausgangspunkt der Ermittlungen der Kripo Traunstein war ein Diebstahl in einem Pflegeheim im vergangenen Juni in Grassau im Landkreis Traunstein. Zwei Täter hatten sich bei Bewohnern als Pflegekräfte ausgegeben und diese in ihren Wohnungen bestohlen.

Ihr Vorgehen: Während die angeblichen Pfleger ihre Opfer in ein Gespräch verwickelten, sollen andere Bandenmitglieder den Wohnraum nach Geld und Wertgegenständen durchsucht haben.

Eine Vielzahl ähnlicher Fälle stellte die Polizei im Bundesgebiet fest. In Bayern waren Pflegeeinrichtungen unter anderem in Rimsting, Bernau am Chiemsee, Wiggensbach im Landkreis Oberallgäu oder Weiden in der Oberpfalz betroffen.

Goldschmuck, Diamantringe und Goldbarren erbeutet

Anfang November wurden in Baden-Württemberg eine Frau und ein Mann als Tatverdächtige gefasst, kurz darauf folgten die Festnahmen von weiteren drei Männern und zwei Frauen. Ein ebenfalls verdächtiges Ehepaar ging den Ermittlern einige Tage später ins Netz. Die Beschuldigten sind zwischen 31 und 39 Jahre alt.

Die Polizei geht davon aus, dass die aus Rumänien stammende Bande ihre Beute im Raum Duisburg in mehreren Pfandhäusern zu Geld machte. Dort stellte die Polizei Goldschmuck, Diamantringe und Goldbarren sicher.

Die sieben Verdächtigen befinden sich den Angaben zufolge in verschiedenen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Ermittelt wird wegen des dringenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls in zahlreichen Fällen.