Sterbenwollen für Deutschland: Hitlerjugend-Hochlandlager 1934

6.000 Jungen beim Zeltlager

"Wir sind zum Sterben für Deutschland geboren." Dieser Satz prangte 1934 auf einer großen schwarzen Holzwand in der Mitte des Zeltplatzes beim ersten Hochlandlager der Hitlerjugend in Aidling am Riegsee. Mehr als 6.000 junge Burschen nahmen an dem Zeltlager teil. Vier Wochen lang machten sie Sport und Geländespiele, bekamen Vorträge, übten Sprechchöre – die Hitlerjungen sollten so die NS-Ideologie verinnerlichen und auf den Krieg vorbereitet werden.