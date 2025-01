BSW-Parteitag: "Mann, ist die Stimmung gut"

Wagenknecht nimmt sich AfD vor

Überraschend sind bei diesem Parteitag vor allem die verbalen Attacken auf die AfD. Bisher war es die Strategie der BSW-Führung, die Konkurrenz am rechten Rand nicht ausdrücklich ins Visier zu nehmen. Aus Sorge davor, AfD-Anhänger zu verprellen, statt wie gewünscht mit der Forderung nach einer harten Linie in der Einwanderungspolitik ins eigene Lager zu holen. Doch in den Reden auf diesem Parteitag ist die AfD allgegenwärtig. Diese wird mal als Partei der "Rüstungsfanatiker" bezeichnet, mal als politische Kraft dargestellt, die sich an Donald Trump anbiedere.

BSW braucht Kredite zur Wahlkampffinanzierung

Ein Strategiewechsel, der sich auch als Zeichen der Nervosität deuten lässt. Hinzu kommen finanzielle Herausforderungen. Die zurückliegenden Wahlkämpfe waren für die Partei zwar ein Erfolg. Aber sie haben auch eine Menge Geld gekostet – und das fehlt jetzt im Bundestagswahlkampf. Wie die Partei BR24 bestätigt, braucht sie Kredite von sechs Millionen Euro – etwa für Veranstaltungen und Wahlplakate. Man habe die Summe fast beisammen, es liefen aber noch Gespräche.

Wagenknecht fehlen personelle Ressourcen

Ein anderes Problem für die Organisation eines bundesweiten Wahlkampfs besteht darin, dass die Partei nach wie vor relativ klein ist. Rund 1.100 Mitglieder zählt das BSW, in Bayern sind es rund 100. Es könnten mehr sein. Doch die Berliner Zentrale setzt auf "kontrolliertes Wachstum".

Glücksritter und Querulanten sollen draußen bleiben – und vor allem Leute von Rechtsaußen. Also dürfte im Wahlkampf einiges an den rund 25.000 Unterstützern der Partei hängen bleiben. Viel Zeit bleibt ihnen nicht, um den negativen Umfragetrend zu drehen. In nur sechs Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt.