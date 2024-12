BSW-Politiker Ernst fordert russisches Gas für Deutschland

Ernst: Demilitarisierung statt Waffenlieferungen

Nicht nur bei wirtschaftlichen Fragen waren Unternehmer Luitpold Prinz von Bayern und Klaus Ernst unterschiedlicher Meinung. Auch, was das Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine angeht, sahen sie unterschiedliche Ansätze. Ernst sagte, der Krieg sei sofort beendet, "wenn die Nato die Ukraine nicht unterstützt". Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 habe sich die Verhandlungsposition der Ukraine verschlechtert. Er plädierte deshalb dafür, die Waffenlieferungen an die Ukraine nun einzustellen, einen Waffenstillstand zu verhandeln und den Krieg so einzufrieren. Anschließend sollte man versuchen, die aktuelle Grenze zu demilitarisieren.

Luitpold Prinz von Bayern betonte, ein Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine würden das Land in eine miserable Verhandlungsposition versetzen und wären ein "verhandlungstechnischer Bankrott". Ein Blick in die Geschichte zeige, dass man dem Aggressor Russland nicht nachgeben dürfe: "Wenn wir das beim Hitler nachgegeben hätten, die Alliierten, dann hätten wir vielleicht heute noch einen Hitler".

Was der Krieg nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die deutsche Wirtschaft bedeutet, machte ein Blick auf die Firmen von Luitpold Prinz von Bayern in der Ukraine deutlich: Eine Brauerei existiert nicht mehr. Sie sei durch russische Raketen zerstört. Der Unternehmer erzählte weiter: "Unseren Flaschenlieferanten haben sie erobert, innerhalb von einer Woche die Maschinen abgebaut und nach Russland verschleppt." In einer dritten Produktionsstätte arbeiteten nur noch Frauen, weil die gesamte männliche Belegschaft des Unternehmens an der Front sei.