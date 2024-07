Notlandung nach Turbulenzen: "Wir dachten, wir würden sterben"

Bei Turbulenzen an Bord eines Passagierflugzeugs auf dem Weg von Spanien nach Uruguay sind Dutzende Menschen verletzt worden. Nach etwa sechs Stunden Flug kam es über dem Atlantik zu heftigen Erschütterungen in der Maschine der spanischen Air Europa: Menschen wurden durch die Kabine geschleudert. Offenbar waren sie nicht angeschnallt. Teile der Deckenverkleidung des Flugzeugs wurden zerstört. Die Boeing 787 machte eine Notlandung in der brasilianischen Küstenstadt Natal.

Videos von Passagieren in sozialen Netzwerken zeigen, wie ein Mann in einem der Gepäckfächer unter der Decke eingeklemmt war und von Helfern herausgezogen werden musste.