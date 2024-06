Bauernpräsident: Brauchen höhere Lebensmittelpreise

Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied wirbt für höhere Lebensmittelpreise. Vor dem Deutschen Bauerntag, der am Mittwoch in Cottbus beginnt, sagte Rukwied dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Den Verbraucherinnen und Verbrauchern muss klar sein, dass Lebensmittel aus Deutschland wie beispielsweise Fleisch oder Wurst zu höheren Standards erzeugt werden als anderswo." Diese Lebensmittel müssten dann auch einen höheren Preis haben, so der Bauernpräsident.

"Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, dass Lebensmittel aus Deutschland keine Selbstverständlichkeit sind und auch ihren Wert haben müssen", mahnte Rukwied. "Sonst werden wir zunehmend Lebensmittel aus dem Ausland importieren und die regionale, heimische Landwirtschaft weiter zurückfahren."

Bauernpräsident fordert "Neustart" der Agrarpolitik

In Cottbus beginnt am Mittwoch offiziell der zweitägige Deutsche Bauerntag. Am ersten Tag geht es vornehmlich um die Wahl der Verbandsspitze. Bauernpräsident Joachim Rukwied stellt sich zur Wiederwahl für eine weitere vierjährige Amtszeit. Am Donnerstag wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) in Cottbus erwartet.

Agrar-Paket - Starkes Paket oder Päckchen?

Rukwied hatte im Vorfeld des Bauerntages scharfe Kritik an der Bundesregierung geübt und einen "Neustart" der Agrarpolitik gefordert. Die Bundesregierung müsse auch weitere geplante Belastungen für die Landwirte wie das Tierschutzgesetz zurücknehmen. Die Ampel-Fraktionen gaben am Dienstag bekannt, sich auf ein weitreichendes Entlastungspaket für die Landwirtschaft geeinigt zu haben. Unter anderem enthalten darin sind steuerliche Vorteile im Fall von witterungsbedingten Ertragsschwankungen.

Özdemir sprach von einem "starken Paket, das die Landwirtinnen und Landwirte nicht nur entlastet, sondern sie darüber hinaus im Markt stärkt". Der Deutsche Bauernverband kritisierte dagegen: "Dieses Päckchen ist ein längst überfälliger, aber nicht ausreichender Schritt." Der Bauernverband sprach von einem "Päckchen" und forderte weitere Schritte.

Mit Informationen von dpa und Reuters