ARD-DeutschlandTrend: Weniger Menschen fühlen sich sicher

Nur gut die Hälfte der Menschen in Deutschland fühlt sich derzeit im öffentlichen Raum sicher. Das zeigt der aktuelle ARD-DeutschlandTrend. 56 Prozent der Befragten geben an, sich auf öffentlichen Platzen und Straßen, in Parkanlagen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sehr sicher oder eher sicher zu fühlen. 31 Prozent fühlen sich dagegen eher unsicher, neun Prozent sogar sehr unsicher. Damit ist das subjektive Sicherheitsgefühl deutlich geringer ausgeprägt als bei einer vergleichbaren Erhebung Anfang 2017, damals fühlten sich noch 75 Prozent sicher.

Sicherheitsgefühl: Große Unterschiede zwischen Parteianhängern

Die Unterschiede sind allerdings je nach Parteipräferenz der Befragten groß. Anhänger der drei Ampel-Parteien fühlen sich im öffentlichen Raum mehrheitlich sicher – bei den Grünen sind es 92 Prozent, bei der SPD 80 Prozent und bei der FDP 70 Prozent. Knapper ist es bei Anhängern der Union und des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW).

Ein "Unsicherheitsgefühl" überwiegt nur bei Anhängern der AfD: Vier von fünf fühlen sich eher unsicher oder sehr unsicher. Auffällig ist, dass sich Menschen ab 65 Jahren im öffentlichen Raum deutlich häufiger sicher fühlen als andere Altersgruppen.

Generell am weitesten verbreitet ist mit 49 Prozent die Befürchtung, bestohlen zu werden. 27 Prozent der Befragten befürchten, geschlagen und verletzt oder Opfer eines Terroranschlags zu werden. 20 Prozent haben die Befürchtung, in der Öffentlichkeit sexuell bedrängt zu werden.