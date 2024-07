So heizt Bayern: Land des Heizöls – und der Wärmepumpen

Wenn Bayern das vom Landtag gesetzlich festgelegte Ziel erreichen will, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden, kommt es neben den Neubauten entscheidend darauf an, die Heizungen im Bestand mit klimafreundlicher Technik zu ersetzen.

Weil Heizungen eine Lebensdauer von gut 20 Jahren haben, wird alles, was jetzt eingebaut wird, auch 2040 noch da sein. Viele Ölheizungen haben das Ende ihrer Lebensdauer bald erreicht. Ein Fünftel der Heizungen in Deutschland ist älter als 25 Jahre. Jetzt kommt es darauf an, sagt Wissenschaftler von Roon: "Dass wir in diesen Einfamilienhäusern, wo viel Öl eingesetzt wird, klare Angebote formulieren, wie man wegkommt vom Öl."

Wärmeplanung zeigt Alternativen zum Heizöl

Das ist eine Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung, die derzeit überall in Bayern läuft. Bis spätestens 2028 wird dadurch für alle Hauseigentümerinnen und -eigentümer klar sein, welche umwelt- und klimafreundlichen Optionen es am Ort für ihre Heizung geben wird.

Über die Daten: Die Informationen zum Energieträger stammen aus dem Zensus 2022. Stichtag der Datenerhebung war der 15. Mai 2022. Der Energieträger "Wärmepumpe" umfasst auch Solar- und Geothermie.