Zwei Männer nach Schießerei in Neutraubling in U-Haft

In Neutraubling ist am vergangenen Dienstag ein 45-Jähriger bei einer Schießerei schwer verletzt worden. In den folgenden Stunden nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest - zwei von ihnen sitzen nun seit dem gestrigen Donnerstag in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht in Regensburg hat Haftbefehle gegen die beiden 21-jährigen Männer erlassen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am heutigen Freitag auf BR-Anfrage. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, sei der dritte Verdächtige kurz nach seiner Festnahme wieder freigelassen worden.

"Aussprache" eskalierte, Hintergründe unklar

Der 45-Jährige war am Dienstagabend von drei Männern aufgesucht worden. Das Opfer und einer der Tatverdächtigen kannten sich, teilt die Staatsanwaltschaft in Regensburg mit. Sie geht davon aus, dass das Treffen eine Art Aussprache nach einem Streit sein sollte. Worum es dabei ging, ist bisher noch unklar. Die Aussprache eskalierte aber wohl so weit, dass die Beteiligten Schusswaffen einsetzten. Die Staatsanwaltschaft geht von mindestens zwei Schüssen aus, die die Tatverdächtigen abgegeben haben. Dabei traf ein Projektil den 45-Jährigen im Oberschenkel. Dieser reagierte wiederum auf den Angriff, indem er mehrfach mit einer Schreckschusspistole schoss, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Kriminalpolizei in Regensburg ermittelt nun zu den weiteren Hintergründen der Tat. Gegen die beiden verhafteten Männern lautet der Vorwurf: versuchter Totschlag.