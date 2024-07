Wieder Badeunfall im Eisbach: Junger Mann gerät in Wasserwalze

Es ist sehr beliebt bei Münchnern und Touristen, aber auch lebensgefährlich und deshalb eigentlich verboten: Das Baden im Münchner Eisbach im Englischen Garten. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist am Dienstagnachmittag trotz des Verbots ein junger Mann oberhalb der Brücke "Am Tucherpark" ins Wasser gesprungen. Offenbar unterschätzte er die Strömung und trieb auf eine Wasserwalze zu.

Zum Artikel "Was den Münchner Eisbach für Schwimmer gefährlich macht"

Rettungsversuch durch Freund scheitert

Laut Feuerwehr gelang es dem Mann nicht, sich an einer Eisenkette festzuhalten, die vor der Wasserwalze quer über den Eisbach gespannt ist. Vor den Augen eines Freundes verschwand er in der Walze. Der Freund kletterte sofort über eine festverbaute Leiter zur Walze hinunter in der Hoffnung, den Schwimmer noch greifen zu können. Doch trotz der Rettungsversuche tauchte der junge Mann nicht mehr auf.

Nach Reanimation in den Schockraum

Die in der Zwischenzeit alarmierte Feuerwehr suchte mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Schwimmer. Kurze Zeit später meldete die Polizei, dass Passanten kurz vor dem Tivolikraftwerk oberhalb der John-F.-Kennedy-Brücke eine leblose Person aus dem Eisbach gezogen hätten. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Reanimation. Anschließend kam er in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Der Zustand des Opfers wird laut Feuerwehr München als kritisch bezeichnet. Der schwer geschockte 28-jährige Bekannte musste noch vor Ort vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei, die bisher noch keine weiteren Angaben zu dem verunglückten Schwimmer gemacht hat.

Gefahren des Eisbachs werden immer wieder unterschätzt

Ende Juni war ein 26-jähriger Student aus dem Raum Stuttgart nach einem Bad im Eisbach verschwunden. Erst eine Woche später entdeckten Spaziergänger seine Leiche im Wasser – wenige hundert Meter stromabwärts von der Stelle, an der der 26-Jährige ins Wasser gesprungen war. Alle Verantwortlichen hatten daraufhin erneut auf das Badeverbot hingewiesen. "Beim Schwimmen im Eisbach droht Lebensgefahr, da es sich um ein besonders reißendes Gewässer mit mehreren Schwellen, unkalkulierbaren Unterströmungen und kleinen Wasserfällen handelt", hieß es von der Bayerischen Schlösserverwaltung.