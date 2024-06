Wie viele, wie alt, wie allein? Zensusergebnisse für Bayern

Leben die Bayern allein?

In Bayern leben verhältnismäßig wenige Menschen in einem Ein-Personen-Haushalt: Während in den großen Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg knapp ein Drittel der Bevölkerung allein lebt, sind es in Bayern im Durchschnitt nur 20 Prozent – ähnlich wie im Saarland, in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Erwartungsgemäß gibt es in den Städten recht viele Single-Haushalte, aber auch kleinere Gemeinden in Oberbayern wie Tegernsee oder Rottach-Egern stechen heraus. Auffällig ist, dass hier auch der Anteil an Über-75-Jährigen höher ist als im Rest von Bayern.