So wohnt Bayern: Was uns der Zensus sagt

In Bayern sind die Wohnverhältnisse von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich: Während in den Städten Regensburg, München und Würzburg rund drei Viertel der Wohnungen vermietet werden, ist die Quote zum Beispiel in der Gemeinde Munningen im Landkreis Donau-Ries deutlich geringer. Hier leben in über 90 Prozent der Wohnungen die Eigentümer selbst.

Die Daten wie zum Beispiel zur Eigentümerquote liegen bis zur Ebene der Gemeinde vor. Die veröffentlichten Daten wurden anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden können. Gerade bei heikleren Themen, wie etwa dem Mietpreis einer Wohnung, sei das nötig, sagte Ruth Brand, die Chefin des Statistischen Bundesamts heute bei der Vorstellung der Daten.

München beim Quadratmeterpreis an der Spitze

Erwartbar ist München dabei deutscher Spitzenreiter: Der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter beträgt hier 12,89 Euro, deutlich über dem ohnehin sehr hohen Bayern-Durchschnitt von 8,74 Euro. Auch die Gemeinden rund um das Stadtgebiet liegen auf Spitzenplätzen.

Oliver Heidinger vom Landesbetrieb IT.NRW in Nordrhein-Westfalen unterstreicht, es gebe in der bayerischen Landeshauptstadt sehr wenige günstige Mietwohnungen, aber sehr viele mit einem Quadratmeterpreis von mehr als 16 Euro. Bei fast einem Viertel der Wohnungen werde eine so hohe Miete verlangt. Am anderen Ende Skala tauchen die ländlicheren Regionen auf. Mit 3,19 Euro ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Gemeinde Mähring in der Oberpfalz gerade einmal ein Viertel so hoch.