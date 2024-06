Starkregen, Sturmböen, Hagel: Unwetter in Bayern erwartet

Es bleibt schwülwarm und gewittrig

Für Donnerstag und Freitag wird unbeständiges Wetter mit Wolken, teils längeren sonnigen Abschnitten, Schauern und erneut teilweise kräftigen Gewittern erwartet. Was die Temperaturen angeht, dürften die Tiefstwerte zwischen 13 und 19 Grad liegen, die Höchstwerte bei schwül-warmen 23 bis 30 Grad.

Das Public Viewing könnte vielleicht trocken bleiben

Am Samstag könnte es dann sehr heiß werden, mancherorts bis zu 33 Grad, vor allem Richtung Niederbayern. Ob die Fußballfans das Achtelfinal-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark beim Public Viewing im Freien genießen können, ist noch ungewiss. Nach Einschätzung der Wetterexpertin könnten die Gewitter auch erst in der Nacht zum Sonntag über Bayern hinwegziehen.

Vereinzelte Unwetter hatte es in einigen Teilen Bayerns bereits am Dienstagabend und Mittwochvormittag gegeben. In Untrasried im Ostallgäu liefen nach Angaben der Integrierten Leitstelle wegen der heftigen Regenfälle einige Keller voll. Bereits am Abend zuvor war im südwestlichen Oberbayern rund um Mittenwald und Krün ebenfalls Wasser in Häuser eingedrungen und einzelne Straßen waren überflutet worden.

Mit Informationen von dpa