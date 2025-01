Wetter in Bayern: Teils Regen, Schnee und glatte Straßen

Sturmböen und schwere Orkanböen

Auf den Alpengipfeln ist heute oberhalb von 1500 m mit stürmischen Böen und Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h zu rechnen, auf exponierten Gipfeln der Hochlagen oberhalb 2500 m hingegen mit schweren Sturm-, zeitweise auch Orkanböen zwischen 100 und 120 km/h.

In der Nacht zum Donnerstag drohen in Schwaben und dem Allgäu, aber auch auf den Mittelgebirgsgipfeln oberhalb 800 m, Wind- und stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h.

Vereinzelt Schneeschauer am Freitag und Samstag

In der Nacht zu Freitag lässt der Regen nach, gefolgt von einzelnen Schneeschauern. Bei Temperaturen von plus eins bis minus drei Grad kann es gebietsweise glatt werden. In Südbayern und der Oberpfalz soll es laut DWD anfangs noch starke bis stürmische Böen geben. Tagsüber gibt es noch vereinzelt Schneeschauer, in Südbayern erwartet der DWD auch längere sonnige Abschnitte. Am westlichen Alpenrand kann es erneut schneien. Bei mäßigem, teils auffrischendem Westwind erreichen die Temperaturen maximal minus eins bis plus fünf Grad.

In der Nacht zum Samstag soll es teils wolkig, teils klar werden. An den Alpen kann laut DWD etwas Schnee fallen, im Nordosten Bayerns gibt es einzelne Schneeschauer. Bei Tiefstwerten von minus eins bis minus sechs Grad kann es örtlich glatt werden. Im Laufe des Tages bleibt es – bis auf kurze Schneeschauer – meist trocken. Der Wind weht nur noch schwach bei Temperaturen zwischen minus zwei und plus zwei Grad.

