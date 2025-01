Wetter in Bayern: Regen, Neuschnee und Glätte zum Wochenstart

Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Bayern auf Regen und stellenweise Glatteis einstellen. Zudem kann es starke Böen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) (externer Link) mitteilte. Die Temperaturen liegen bis Donnerstag zwischen drei und 15 Grad.

Regen im Norden und Sonne im Süden zum Wochenstart

Am Montag gibt es im Norden Bayerns und im nördlichen Schwaben immer wieder Regen. Zwischen dem Oberland und dem Bayerwald bleibt es meist trocken, und die Sonne scheint zwischendurch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und zehn Grad, in Unterfranken bis zwölf Grad und in Alpennähe mit Föhn bis zu 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest, in Franken und in den Föhntälern der Alpen kann er stark böig sein.

In der Nacht zum Dienstag erreicht der Regen auch den Südosten, oberhalb von etwa 1.000 Metern fällt Schnee. In Franken bleibt es hingegen meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und null Grad, am kältesten wird es im Bayerwald.

Dienstag: Glätte durch Neuschnee möglich

Am Dienstag gibt es in Franken nur vereinzelt Regen, während es im restlichen Freistaat verbreitet regnet. Im südlichen Alpenvorland kann die Schneefallgrenze zeitweise bis auf 800 Meter sinken. Die Wetterexperten rechnen dort bis zum Mittag mit Glätte durch Neuschnee.

Am Nachmittag ziehen die Niederschläge nach Südosten ab, dafür gibt es nahe Hessen und Württemberg erneut etwas Regen. Die Temperaturen liegen zwischen drei Grad im Bayerwald und elf Grad in Aschaffenburg. Der Wind frischt gelegentlich aus Süd bis Südwest auf.

In der Nacht zum Mittwoch gibt es von Westen her zeitweise leichten Regen, im höheren Bergland fällt Schnee – Glatteis sei daher erneut nicht ausgeschlossen. In Alpennähe und in Niederbayern ist lokal auch gefrierender Regen möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und minus ein Grad.

Sonnigere Aussichten für Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch gibt es zunächst viele Wolken und etwas Regen, später wird es von Süden her trockener und freundlicher bei Temperaturen zwischen sechs und elf Grad. Der Südwestwind ist mäßig bis frisch, teils böig. In der Nacht zum Donnerstag wird es überwiegend gering bewölkt, lokal kann Nebel auftreten. Die Temperaturen sinken auf minus eins bis minus sechs Grad, am Main bleibt es teilweise frostfrei. Vereinzelt kann es wieder glatt werden.

In der Nacht zum Donnerstag müssten sich die Menschen lokal auf Nebel und vereinzelt Glätte einstellen. Tagsüber soll es bei häufigem Sonnenschein bei Temperaturen zwischen drei und neun Grad trocken bleiben.

Mit Informationen von dpa