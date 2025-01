Großbrand in Baumarkt – 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Vollbrand eines Baumarktes in Zellingen (Lkr. Main-Spessart) am frühen Sonntagmorgen hat zu einem beträchtlichen Sachschaden geführt. Die örtlichen Feuerwehren bekämpften das Feuer mit einem Großaufgebot an Kräften und verhinderten hierdurch ein Ausbreiten der Flammen. Gegen 2.50 Uhr war der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Baumarktes am Oberbachring mitgeteilt worden.

Großeinsatz für Feuerwehren der Umgebung

Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung stand das gewerbliche Gebäude bereits in Vollbrand. Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand mit einem Großaufgebot an Kräften über mehrere Stunden hinweg eindämmen und so ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Im Zuge der Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr auch ein Bagger angefordert, um teilweise Wände des Baumarktes, der vollständig niederbrannte, abzutragen. Der Fahrer des Baggers hat dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten und wurde leichtverletzt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sachschaden in sechsstelliger Höhe

Weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die im Einsatz befindlichen Kräfte evakuierten die umliegenden Gebäude, um eine Gefährdung für deren Bewohner ausschließen zu können. Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen zur Ursache der Brandentstehung, die derzeit noch unklar ist, übernommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen Betrag in sechsstelliger Höhe.